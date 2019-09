vor 33 Min.

Green Cottage: Unikate aus Stoff aus Kühlenthal

Die Schwestern Susanne Trinkl und Stefanie Straßner bieten in Kühlenthal unter dem Label „Green Cottage“ selbst Geschneidertes an. Wir haben sie besucht.

Von Steffi Brand

Wenn in der Kirchgasse in Kühlenthal das Schild „geöffnet“ in der Einfahrt zu Familie Trinkls Haus steht, bedeutet das: Susanne Trinkl ist zu Hause und hat Zeit und Lust, ihren kleinen Laden zu öffnen. Dort bietet sie ausschließlich Unikate an, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester Stefanie Straßner geschaffen hat. Das Sortiment im Green Cottage umfasst Handgefertigtes, das hübsch anzusehen und praktisch zugleich ist.

Ein Teil des Sortiments trägt die Handschrift von Stefanie Straßner. Die gelernte Mediengestalterin arbeitet heute als Glasperlenkünstlerin. Um die handgedrehten Kügelchen mit einem praktischen Verwendungszweck zu kombinieren, nutzt sie diese, um Besteck mit ihrer ganz persönlichen Note zu versehen. Espressolöffel, Buttermesser, Salatbesteck und Tortenheber aus dem Green Cottage tragen funkelnde Glasperlen am Griff. Dabei ist nicht nur jedes Einzelstück ein Unikat, sondern trägt auch stets eine Glasperle mit Herz – „um zu zeigen, wie viel Herzblut meine Schwester in ihre Arbeit steckt“, verrät Susanne Trinkl. Ketten, Ringe und Ohrstecker mit Glasperlen sind teilweise so gestaltet, dass die Perlen sich im Nu herausdrehen und austauschen lassen – je nachdem, welche Farbe zum aktuellen Look passt. Um ihren Kunden gerecht zu werden, die auf der Suche nach einem Geschenk-Arrangement sind, gibt es zum Glasperlen-Besteck noch Keramik-Geschirr aus Dänemark sowie Münder Emaille, das an den großen weißen Punkten zu erkennen ist.

Decken sollen beim Durchschlafen helfen

Gemeinsame Sache machen die Schwestern beim restlichen Sortiment. Eine Besonderheit mit Green-Cottage-Label sind Decken, auf die die Blume des Lebens gestickt wird und die – glaubt man den Söhnen der Schwestern – besser schlafen lassen. Die übrigen Produkte sind vor allem eins: farbenfroh. Da sie auf ihrer Suche nach einem hübschen, farbigen Yoga-Kissen nicht fündig wurden, kreierten sie kurzerhand selbst ein Schnittmuster und verpassten dem Produkt sogleich einen Namen, der ihr Unternehmermotto widerspiegelt, denn: Das Yoga-Kissen aus dem Green-Cottage trägt den Namen „Lebensfreude-Kissen“.

Das Inlet aus Bio-Dinkelspelz umgibt ein Bezug aus leuchtenden Farben mit einer Tragelasche. Für dieses Produkt sowie für Taschen, Nackenrollen, Leckerli-Beutel für Hundebesitzer und andere Geschenkartikel aus Stoff gehen die Schwestern stets gemeinsam auf Stoffsuche. Führt sie ihre Stoffsuche weiter weg, wird daraus schnell ein Ausflug – inklusive Übernachtung im Hotel und einem Abend unter Schwestern.

Immer wieder sind sie auf Märkten unterwegs

Unterwegs sind Susanne Trinkl und Stefanie Straßner auch gemeinsam, um ihre Produkte zu verkaufen, die nicht nur im Laden in Kühlenthal erhältlich sind. Vier- bis fünfmal im Jahr packen sie ihre Autos voll, hängen den von ihren Ehemännern selbst gebauten Schäferwagen an und verkaufen auf ausgewählten Märkten. Diese Marktbesuche gehen die Schwestern im Übrigen auf ganz unterschiedliche Art und Weise an. Während Stefanie gerne bereits zwei Wochen vor dem anvisierten Marktbesuch alle Produkte fertig hat, wäre es für ihre Schwester Susanne auch kein Problem, bis auf den letzten Drücker in ihrer Kreativstube im Dachgeschoss des Hauses von Stefanie Straßner in Neusäß-Westheim zu werkeln.

Auch mit dem Marktgeschehen selbst gehen die Schwestern ganz unterschiedlich um. Susanne, die als Steuerfachwirtin ihren eigenen Buchhaltungsservice hat, liebt die Arbeit auf den Märkten und wird nur selten müde. Stefanie, die nur ein Jahr jünger ist, liebt es hingegen, sich auch mal mit einem Cappuccino zurückzuziehen.

Dieser unterschiedliche Umgang mit ihren Kunden zeigt sich auch an anderer Stelle. Geht die Klappe des Green-Cottage-Schäferwagens in der Einfahrt zu Familie Trinkls Haus auf, stehen im Nu Tische und Stühle in der Einfahrt, und Susanne Trinkl betreibt ihr eigenes, kleines Gartencafé, von dem sie schon immer geträumt hat. Zur Grundintention des Green Cottages passt auch diese Geschäftsidee.

Themen Folgen