vor 45 Min.

Grölende Gäste einer Bar in Neusäß stören die Nachtruhe

In einer Bar in Neusäß ging es so laut zu, dass die Polizei gerufen wurde (Symbolfoto).

Grölende Gäste einer Bar haben in Neusäß die Nachtruhe gestört. Die Polizei stellte zudem eine Musikbox sicher.

Von Gunter Oley

Wie bereits an den vorangegangenen Wochenenden wurde die Polizei am Freitagabend zu einer Bar in Neusäß gerufen. Dort störten überlaute Musik und grölende Gäste die Nachtruhe in der Gegend.

Als Beamte in die Bar kamen, hielten sich nach Angaben der Polizei im Schankraum nur wenige Menschen an die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Zum Teil waren sie auch nach Aufforderung nicht bereit, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Daher müssen mehrere Gäste und die Wirtin nun mit einer Anzeige rechnen.

Um für Nachtruhe zu sorgen, stellten die Polizisten auch eine Musikbox sicher.

