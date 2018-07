14:01 Uhr

Großbäckerei: Backofen brennt

Zwei Stunden lang musste die Feuerwehr Gersthofen in einer Großbäckerei löschen.

Ein Mitarbeiter erlitt dabei eine Rauchvergiftung

Mit einer Rauchvergiftung ins Klinikums gebracht werden musste am Samstagnachmittag der Mitarbeiter einer Großbäckerei in der Gersthofer Siemensstraße. Dort war es im Bereich einer Brotbackstraße zu einem Feuer gekommen. Die genaue Höhe des Sachschadens kann erst ein Gutachter beziffern, der Betrieb in dem Unternehmen kann aber weiter laufen.

Nach Angaben der Polizei könnten Brotrückstände im Backofen das Feuer ausgelöst haben, allerdings sei die genaue Ursache noch unklar. Sicher ist: Ein Mitarbeiter versuchte, die Flammen zu löschen. Dis gelang aber erst der Feuerwehr, die rund zwei Stunden lang mit Löscharbeiten beschäftigt war.

Die Großbäckerei mit rund 500 Beschäftigten, die für den Lebensmittelhandel und eigene Filialen produziert, hatte im Frühjahr für Aufsehen gesorgt, weil sie aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten war. Mithilfe eines eigenen Haustarifs wollte das Unternehmen die Lohnkosten senken und so drohenden Verlusten begegnen.

Um wesentlich weniger Geld ging es bei einem Feuerwehreinsatz in Adelsried. Am Samstagnachmittag hatte dort in der Birkenstraße der Brandmelder angeschlagen. Auf einer eingeschalten Herdplatte kokelten ein Plastikblumentopf und ein altes Plastikbrett vor sich hin. Wie sie dort hinkamen und wer die Herdplatte einschaltete, ist unklar.

Die Feuerwehr jedenfalls schaltete wieder aus und entlüftete das Oberschoss. Und nun zur Höhe des Sachschadens: geschätzte fünf Euro.

