Große Bühne für Abba und Jedermann

Das Rathaus von Bobingen verschwindet hinter riesigen Aufbauten. Das Orgateam verrät Details und weiß auch, wie es notfalls einem Regen trotzen würde

Von Elmar Knöchel

Der Rathausplatz in Bobingen wird zur Arena. Herzstück der gesamten Anlage ist natürlich die Bühne. Schon am Tag vor der Jedermann-Premiere am heutigen Donnerstagabend ist sie imposanter Anblick. Mit einer Gesamtfläche von 200 Quadratmetern und einer Höhe von über zehn Metern verdeckt sie fast das gesamte Rathaus.

Auch die technische Anlage ist nicht zu verachten. 150 Kilowattstunden Strom sind nötig, um die Licht- und Tontechnik am Laufen zu halten. Dafür musste im Vorfeld bereits geklärt werden, wie diese Leistung auf den Rathausplatz kommen soll. Es wurden die Stromverteiler vom Christkindlesmarkt und nochmals eine Leitung aus dem Rathaus installiert. Nur so kann der Stromverbrauch sicher gedeckt werden und die Besucher werden nicht im Dunkeln sitzen müssen. „Wir haben natürlich auch viel für die Sicherheit getan“, sagt Elisabeth Morhard, Kulturamtsleiterin und Mitglied im Organisationsteam (Orga). Auch an Serviceeinrichtungen rundherum war zu denken.

Tatsächlich war ja nicht nur die Bühne samt Technik aufzubauen. Es gehören natürlich auch die Zelte für das Catering dazu. Ebenso wurde eine Sanitätsecke eingerichtet. Der Sitzungssaal des Rathauses wurde zur Großgarderobe für die Darsteller von Jedermann und der Abba-Nacht umfunktioniert. Bürgermeister Bernd Müller verlegte extra eine Ratssitzung, um den Ablauf der Arbeiten nicht zu stören.

Für das Theaterstück und das Konzert wird es eine Reihenbestuhlung mit insgesamt 600 Sitzplätzen geben. In der Nacht auf Sonntag, nach der Abba-Nacht, wird der Rathausplatz dann umgebaut. Das Bühnenteam von Grandel Tontechnik aus Augsburg und zusätzlich 15 freiwillige Helfer werden die Reihenbestuhlung auflösen und den Platz mit Bierzeltbänken und Tischen für die große Party mit erwarteten 1200 Besuchern vorbereiten. Zusätzlich wird bis dahin eine Ehrentribüne vor der Schulturnhalle stehen. Gleichzeitig muss im Sitzungssaal die Garderobe wieder abgebaut und eine Bestuhlung aufgestellt werden. Denn dort soll nach der Geburtstagsparade die Vorführung des „Bobinger Films“ stattfinden.

Alleine 75 Darsteller sind bei Jedermann am Donnerstag und Freitag aktiv. Bei Abba könnten es bis zu 800 Besucher werden. Für den Umzug am Sonntag sind 1800 Teilnehmer gemeldet und es werden bis zu 25000 Besucher erwartet. „Allein diese Zahlen geben einen Eindruck, welcher Aufwand hinter dem Jubiläumswochenende steckt“, sagt Morhard. Sollten Sommergewitter aufziehen, will das Orgateam flexibel reagieren und die Zeitpläne Wolkenlücken anpassen. Im Zweifel sollten die Besucher also trotzdem kommen, außer es herrschen unwetterartige Bedingungen, wovon Morhard entsprechend aktueller Prognosen nicht ausgeht

