Große Ehre für Peter Bergmeir aus Welden

Plus Mit der kommunalen Verdienstmedaille in Silber ist der langjährige Bürgermeister von Welden, Peter Bergmeir, geehrt worden.

Insgesamt 30 Jahre hat Peter Bergmeir als Bürgermeister die Marktgemeinde Welden geführt. Für seine jahrzehntelange verantwortungsvolle Arbeit für die Gemeinschaft hat Innen- und Kommunalstaatssekretär Gerhard Eck ihn nun mit der kommunalen Verdienstmedaille in Silber geehrt.

Bergmeir habe 30 Jahre lang mit Umsicht, Kompetenz und beispielhafter Einsatzbereitschaft als Erster Bürgermeister an der Spitze des Marktes Welden gestanden, heißt es in der Laudatio. Zudem hat er zwölf Jahre als Vorsitzender die Verwaltungsgemeinschaft Welden geleitet und gehört 18 Jahre dem Kreistag Augsburg an. Dort war er durch seine Tätigkeit in verschiedenen Ausschüssen aktiv an der Entwicklung des Landkreises beteiligt.

Peter Bergmeir war 30 Jahre lang Bürgermeister von Welden

In seiner Amtszeit als Erster Bürgermeister habe sich der Markt Welden äußerst positiv entwickelt, heißt es in der Würdigungsschrift weiter. Wichtige Maßnahmen wurden umgesetzt, die eine nachhaltige Lebensqualität gewährleisten, beispielhaft werden die Sanierung des Rathauses, die Umgestaltung des Marktplatzes, der Neubau einer Kinderkrippe sowie die Sanierung der Wasserversorgungsanlagen und die Errichtung von Feuerwehrgerätehäusern in den Gemeindeteilen Reutern und Welden genannt.

Aufgrund der Ausweisung und Erschließung von Baugebieten konnte der Markt steigende Einwohnerzahlen verzeichnen. In Folge eines starken Hochwassers im Jahr 2013 hat sich Peter Bergmeir nachdrücklich für Hochwasserschutzmaßnahmen eingesetzt. Mit dem sogenannten „Füreinander-Haus“, in dem die Flüchtlingshilfe, die Kleiderkammer, die Weldener Tafel und der Heimatverein Platz gefunden haben, wurde eine Begegnungsmöglichkeit geschaffen. (AZ)

