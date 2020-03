vor 21 Min.

Große Liebe auf den ersten Blick

Wie sich Anton und Maria Fürst vor 70 Jahren kennen- und lieben lernten

Von Peter Heider

Das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit, also 70 gemeinsame Ehejahre, feierte im Meitinger Ortsteil Ostendorf bei durchaus zufriedenstellender Gesundheit das Ehepaar Anton und Maria Fürst (geb. Rademacher) im Beisein zahlreicher Gratulanten.

Der Jubilar ist ein gebürtiger Donauwörther, seine Ehefrau Maria erblickte im schlesischen Karbischau das Licht der Welt. Begonnen hatte das Liebesglück auf der Bahnstation in Bäumenheim, als Maria Rademacher auf die Suche nach einer Arbeitsstelle als Hausgehilfin unterwegs war. „Der erste Anlauf scheiterte, doch auf Anraten eines Ortsansässigen suchte ich eine zweite Familie auf und bekam die Stelle“, blickt die Jubilarin zurück.

Nachdem sie sich bei ihren neuen Arbeitgebern eingewöhnt hatte, kam eines Tages der Donauwörther Schornsteinfeger Anton Fürst zur Kaminreinigung vorbei. „Da hat’s gleich gefunkt, es war einfach die große Liebe auf den ersten Blick“, schmunzelt der Jubilar mit vertrautem Blick auf seine Gemahlin. In der Donauwörther Stadtpfarrkirche gaben sich die Jungverliebten vor Kaplan Häusler das Jawort. „Das Ganze ging schon gut an, denn wir kamen zu spät zur Trauung“, erzählt Maria Fürst.

In Donauwörth erblickte schließlich Tochter Gabriele das Licht der Welt. Zusammen lebte die Familie bis 1960 in Donauwörth, dann erst in Gersthofen und etwas später Thierhaupten. Dort übernahm Anton Fürst 1970 die Stelle des Bezirkskaminkehrers. In Ostendorf baute sich die Familie schließlich ein Eigenheim, in dem sie sich heute noch wohlfühlt.

Während Anton Fürst seiner beruflichen Tätigkeit nachkam, erledigte Maria Fürst die Büroarbeiten ihres Mannes und kümmerte sich um den Haushalt.

Im Jahre 1985 trat der Bezirkskaminkehrer in den Ruhestand ein. „Wir halten uns mit Spaziergängen rund um Ostendorf, bei denen uns unser Terrier Pepper begleitet, gesundheitlich fit“, erklärt die Jubilarin. Anton Fürst ist ein gern gesehenes Mitglied bei den Ostendorfer Vereinen und besucht einmal im Monat den örtlichen Veteranenstammtisch.

Zum großen Gratulantenkreis mit vielen Freunden und Bekannten gehörte auch Pater Norman von der Pfarrei St. Georg Westendorf sowie Meitingens Bürgermeister Michael Higl. Der Rathauschef überreichte auch Glückwünsche vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

