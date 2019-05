05:00 Uhr

Große Pläne für den Dinkelscherber Marktplatz

Es kommt nun wieder Bewegung in die Diskussion um den Marktplatz in der Ortsmitte von Dinkelscherben (rechts). Wiederbelebt werden soll auch der Festplatz neben dem Edeka-Supermarkt.

Viel los ist auf dem Platz nicht. Das soll sich ändern. Diskutiert wird über neue Geschäfte, Veranstaltungen – und sogar über einen Kreisverkehr.

Von Philipp Kinne

Viel los ist hier nicht. Wenn nicht gerade der Maibaum aufgestellt wird, herrscht auf dem Dinkelscherber Marktplatz gähnende Leere. Jetzt gibt es neue Vorschläge, wie der Platz wiederbelebt werden könnte. Im Finanzausschuss des Gemeinderats kommen große Pläne auf den Tisch. Und auch der neue Bürgermeisterkandidat Ulrich Fahrner (CSU) hat sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Einig ist man sich aber nicht.

Bürgermeister Edgar Kalb beschreibt den Marktplatz in der Ortsmitte als „ziemlich öde und leer“. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren darüber diskutiert, wie sich der Zustand ändern könnte. Viel passiert ist aber nicht. Nun habe man im Ausschuss erste Ideen gesammelt, so Kalb. Er sieht drei Varianten: Die erste wäre ein „repräsentativer Platz“. Mit neuer Bepflanzung, Brunnen, einem Pavillon. Kalb: „Das könnte man sicher sehr romantisch gestalten.“ Er denkt an Veranstaltungen, wie Abendkonzerte. „Das macht sicher Spaß“, meint der Bürgermeister. Nur: Es wird teuer. Ohne Fördergelder sei ein solcher Platz vermutlich nicht realisierbar.

Ein Kreisverkehr am Marktplatz?

Die zweite Variante sei ein Geschäftsgebäude. Mit Arztpraxis, Bank oder Einkaufsmarkt. Dazu müsse man einen Investor finden. Denkbar wäre außerdem ein Kreisverkehr, um den Verkehrsknotenpunkt an der Kreuzung zu entlasten. Ein Vorschlag, von dem der Bürgermeister aber nichts hält: „Ein Kreisverkehr wäre furchtbar“, sagt er. Stattdessen plädiere er für die eine der beiden anderen Lösungen. „Ein Geschäft bringt Geld, ein Park kostet Geld“ – da müsse man abwägen.

Der Vorschlag, einen Kreisverkehr an dieser Stelle zu errichten stammt von Reinhard Pentz (SPD). Für ihn kollidiere dieser aber nicht unbedingt mit den anderen Varianten. Die Vorstellung sei in den vergangenen Jahren immer wieder aufgekommen und nur dann sinnvoll, wenn es nicht zu einer Umfahrung in Dinkelscherben komme. Denn die würde den Verkehr bereits entlasten, meint Pentz. Sollte es zu der Umfahrung kommen, könnte auch ein Geschäft am Marktplatz sinnvoll sein. „Aber wenn wir das Gelände jetzt schon verkaufen, verbauen wir uns das Ding“, sagt Pentz.

Alte Pläne kommen wieder auf den Tisch

Dass nun Bewegung in die alte Diskussion um den Marktplatz kommt, ist für Tobias Mayr (CSU) „kurz vor der Wahl nicht überraschend“. Er sagt: „Man hätte das Thema schon viel früher anpacken müssen.“ Immer wieder habe er als Gemeinderat dafür geworben. Auch sein neuer Parteikollege und Bürgermeisterkandidat Ulrich Fahrner wollte den Marktplatz schon vor Jahren verändern. Als Gemeinderat hatte er bereits 2003 ein Modell von einem Planungsbüro entwerfen lassen. Damals scheiterte sein Vorhaben. Doch nun sind diese Pläne wieder aktuell.

Das Modell zeigt ein großes Geschäftsgebäude entlang der Bahnhofstraße. Zur Marktstraße hin ist das Gelände geöffnet. Der Platz schließt an die Gebäude der Kneipe Dinks und des Billiardcafés an. „Die Idee ist, das Grundstück mit seinem Umfeld zu sehen“, sagt Fahrner. Er wolle mit einem neuen Geschäftsgebäude „einen Magneten schaffen“. Vorstellbar sei zum Beispiel ein Bio-Supermarkt.

Der Plan sieht auch eine Art Tiefgarage vor, bei der das Gefälle an der Bahnhofstraße genutzt wird. So könnten Parkplätze geschaffen werden, ohne viel Fläche zu verbrauchen, meint Fahrner: „Ein Supermarkt, der mit zweckoptimierter Nüchternheit und emotionaler Armut unter harten wirtschaftlichen Kriterien errichtet wird, ist im Zentrum Dinkelscherbens sicher fehl am Platz.“ Auch wenn Fahrners Pläne bereits ziemlich konkret sind, warnt er vor einem Schnellschuss. Zunächst müsse man mit den Eigentümern der umliegenden Grundstücke ins Gespräch kommen und so eine gemeinsame Lösung finden.

Neben den Plänen für den Marktplatz wird auch über die Zukunft weiterer Grundstücke der Gemeinde diskutiert.

Wiederbelebt werden soll auch der Festplatz neben dem Edeka-Supermarkt. Früher fand hier jedes Jahr ein Volksfest statt, erinnert sich Bürgermeister Kalb. Doch seit Jahren ist auch dort kaum mehr etwas los. Kalb könnte sich auf dem Gelände neues Gewerbe vorstellen. Tobias Mayr (CSU) befürchtet: „Wenn wir das Grundstück verkaufen, ist es weg.“ Dass sich etwas ändern muss, ist aber auch für ihn klar: „Das Gelände ist grässlich und hässlich.“

Was wird aus dem alten Bahnhofsgebäude? Das Gasthaus im alten Bahnhofsgelände und auch die ehe-malige Disco sollen im Rahmen der Städtebauförderung saniert werden. Bild: Marcus Merk

Das Gasthaus im alten Bahnhofsgelände und die ehemalige Disco soll im Rahmen der Städtebauförderung saniert werden. Das ist seit Längerem klar. Doch was aus dem Rest des Geländes wird, ist noch offen. Bürgermeister Kalb könnte sich zum Beispiel ein Ärztehaus vorstellen. Auch für Reinhard Pentz (SPD) ist das eine Option. Schließlich habe die Gemeinde das Grundstück gekauft „damit es sich entwickelt und nicht leer steht“. Noch sind all diese Vorschläge nur Ideen. Konkret wird es, wenn der Gemeinderat darüber abstimmt.

