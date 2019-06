vor 18 Min.

Große Pläne für die Kleinen in Dinkelscherben

Die drei kirchlichen Kindergärten in Dinkelscherben sollen sich vergrößern. Jetzt gibt es konkrete Pläne für die Einrichtung in Oberschöneberg. Das ist geplant

Von Philipp Kinne

Die Pläne für den Kindergarten im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg werden konkret. Der Bedarf an Betreuung steigt, jetzt will die Marktgemeinde reagieren. Wie das aussieht, wurde bei der jüngsten Sitzung des Rats klar. Ein Architekt stellte die Pläne für den Kindergarten in Oberschöneberg vor. Er ist der erste der drei kirchlichen Kindergärten im Gemeindegebiet, die erweitert werden sollen. Neu ist vor allem eine zusätzliche Krippengruppe.

Geplant ist ein Anbau an den bestehenden Kindergarten St. Ulrich in Oberschöneberg. Er soll dort entstehen, wo derzeit ein altes Lagergebäude steht. Das solle für den Anbau abgerissen werden, erklärte der zuständige Architekt. Die Zufahrt zum Kindergarten soll von der Oberbergstraße bis zum Kiesplatz vor der Einrichtung führen. Geplant ist auch ein eigener Fußgängerweg. Der Vereinsstadel, der an den Kiesplatz anschließt, sowie das bestehende Kindergartengebäude sollen erhalten bleiben.

Anbau ist in etwa so groß wie Bestand

Der Anbau ist laut Plan in etwa so groß wie der bestehende Teil von St. Ulrich. Verbunden werden sollen der alte und neue Teil durch ein Foyer. Hier wäre dann auch der neue Eingang in den Kindergarten. Im Anbau soll die neue Kinderkrippengruppe untergebracht sein. Die älteren Kinder in den beiden Gruppen im Bestandsgebäude sind so räumlich von den jüngeren Kindern im Neubau getrennt. Neben dem neuen Krippenraum sieht der Plan außerdem einen Ruheraum, einen Mehrzweckraum sowie Lager, Küche und Sanitäranlagen im Erdgeschoss vor.

Im Obergeschoss des Anbaus ist laut Plan Platz für mindestens eine zusätzliche Kindergartengruppe. Ein zusätzlicher Raum im ersten Stock könnte außerdem von den Vereinen genutzt werden. Noch ist das aber nicht beschlossen. Der Gemeinderat stimmte der vorläufigen Planung zwar zu. Wie die oberen Räume tatsächlich genutzt werden, ist noch offen.

Zusätzliche Gruppe in Oberschöneberg?

Zunächst gehe es darum ein Konzept zu erstellen, das den Anforderungen an einen modernen Kindergarten und dem Pflegebedarf in Dinkelscherben entspricht, erklärte der Architekt. Doch die Zeit drängt. Bis Ende August müssen die Pläne fertig sein, damit die Gemeinde die notwendigen Fördergelder für den Anbau beantragen kann. Zuletzt ging Bürgermeister Edgar Kalb davon aus, dass der Anbau in etwa eine Million Euro kosten wird. Er sagt: „Wenn alles glatt läuft, wollen wir Mitte nächsten Jahres in Oberschöneberg bauen.“

Der Dorfplatz vor dem Kindergarten soll weiterhin zum Beispiel für den Adventsmarkt genutzt werden können. Auch die Lagerhalle (hinten) bleibt erhalten. Bild: Andreas Lode

Neben dem Kindergarten ist in dem bestehenden Gebäude auch der Oberschöneberger Schützenverein zu Hause. Dessen Räume sollten weiterhin abgetrennt über das Treppenhaus erreicht werden, versicherte der Architekt. Laut Plänen wäre auch Platz für einen Aufzug. Diskutiert wurde über die Frage, ob durch den Anbau nicht einige Fenster im Vereinsheim der Schützen verdunkelt werden. Dem stimmte der Architekt zu, versicherte aber, alternative Lichtquellen – zum Beispiel Dachfenster – einzuplanen. Der Anbau in Oberschöneberg soll so gebaut werden, dass der laufende Betrieb im Kindergarten nicht beeinflusst wird. Parallel zu den Planungen laufen die Vorbereitungen für die Erweiterung der Einrichtungen St. Simpert und St. Anna in Dinkelscherben. Bürgermeister Kalb könnte sich vorstellen, in den kommenden drei Jahren je einen Kindergarten zu erweitern.

Auch St. Simpert und St. Anna sollen erweitert werden

Zu den drei großen Teilgebäuden des Kindergartens St. Simpert an der Köhlerstraße in Dinkelscherben soll ein weiteres kommen. Geplant ist eine zusätzliche Krippengruppe. Es biete sich an, ein neues Gebäude zu bauen, das baulich zu den bestehenden passe.

Seit Längerem ist außerdem bekannt, dass beim Kindergarten St. Anna eine neue Gruppe entstehen soll. Und zwar in den Räumen der jetzigen Bücherei. Die soll in das Erdgeschoss des Dinkelscherber Bahnhofsgebäudes ziehen. Außerdem sollen im Erdgeschoss des St.-Anna-Kindergartens ein Gymnastikraum und eigene Sanitärräume für die Kinder eingebaut werden.

