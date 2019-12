vor 1 Min.

Große Schau: Diese Krippen berühren die Herzen

Mehr als 100 Krippen sind derzeit im Volkskundemuseum in Oberschönenfeld zu sehen. In den nächsten Tagen gibt es verschiedene Führungen und Aktionen rund um die Ausstellung.

Diese Aktionen und Führungen rund um die Krippenausstellung im Museum Oberschönenfeld erwarten Sie.

Im Museum Oberschönenfeld finden im Dezember und Januar zahlreiche Aktionen und Führungen zum Thema Krippe statt. So zeigt die Ausstellung „Heimatlich und orientalisch – Krippen berühren Herzen“ im Volkskundemuseum über 100 Krippen. Die Termine sind am 28.und 29. Dezember: Steine und Türen aus Styrodur, am 4. und 5. Januar: Hintergrund malen in Öl, am 11. und 12. Januar: Herstellen von Palmen und Olivenbäumen, am 18. und 19. Januar: Geländebau mit Pappmaché, am 25. und 26. Januar: Figuren kaschieren.

Auch darüber hinaus gibt es weitere Veranstaltungen im Januar zum Thema Krippe am Wochenende, 4. und 5. Januar, um am Feiertag, 6. Januar. Jeweils um 13 Uhr gibt es Vorführungen durch Mitglieder des Vereins „Krippenfreunde Augsburg und Umgebung“. Am 5. Januar findet um 11 Uhr eine Führung für Erwachsene und um 15 Uhr eine für Kinder statt. Am 6. Januar findet ebenfalls um 15 Uhr eine Führung statt, zum letzten Mal besteht die Möglichkeit, die Bilder von Jan Walter Junghanss zu besichtigen. Am darauffolgenden Wochenende finden zur gleichen Zeit weitere Führungen statt.

Am Wochenende 18./19. Januar veranstaltet der Verein um 13 Uhr eine Vorführung in der museumspädagogischen Werkstatt. Am Sonntag findet um 15 Uhr eine Führung statt. Bis zum 2. Februar 2020 besteht noch die Ausstellung.

Weitere Informationen unter https://mos.bezirk-schwaben.de. (AL)