vor 44 Min.

Große Spende der Vereine für kleine Patienten

Neusäß Eine Spende in Höhe von 2000 Euro konnten eine Reihe von Neusässer Vereinen jetzt an den Verein mukis an der Augsburger Kinderklinik übergeben. Zusammengekommen war die Summe bei einem Kuchen- und Getränkeverkauf während des Landkreislaufs im Juni.

Mitgeholfen hatten laut Pressemitteilung dabei neben dem TSV Neusäß der ACO, die Aktionsgemeinschaft Neusäß, das Rote Kreuz, der Hainhofer SV, die Betreiberfamilie Fendt der Sportgaststätte, die Feuerwehr Alt-Neusäß, die Junge Union, der SV Ottmarshausen, der TSV Täfertingen und die Wasserwacht Steppach.

Die Spende konnten Vereinsvertreter jetzt an mukis – den Förderverein der Klinik für Kinder und Jugendliche, Schwäbisches Mutter-Kind-Zentrum Augsburg, übergeben. Der Verein setzt sich dafür ein, dass es die kleinen Patienten und ihre Eltern während ihres Klinikaufenthalts so angenehm wie möglich haben.

Der Abteilungsleiter für Leichtathletik im TSV, Uli Wellnhammer, überreichte nun im Rahmen der Landkreismeisterschaften Leichtathletik im Neusässer Lohwaldstadion den Scheck an den Vorsitzenden der mukis, Max Strehle. Mit dabei waren auch der CSU-Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz und Landrat Martin Sailer. (AL)

