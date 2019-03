23.03.2019

Große Vorhaben beim Sportverein

Die SpVgg Auerbach/Streitheim zieht Bilanz. Welche Projekte abgeschlossen wurden und was nun ansteht

Bei der SpVgg Auerbach/Streitheim hat sich im vergangenen Jahr viel getan. Die Sanierung der Laufbahn auf der Sportanlage Rothtal war die größte Investition und Baustelle des Vereins. Das konnte Vorsitzender Ludwig Furnier bei der Jahreshauptversammlung den Mitgliedern berichten. Rund 125000 Euro kostete das Vorhaben.

Die Leichtathletikabteilung brachte dazu rund 200 Arbeitsstunden ein und die Gemeinde Horgau unterstützte mit Mitarbeitern des Bauhofs. Dafür bedankte sich Bürgermeister Thomas Hafner bei Johann Kohler, der die Sanierung als ehrenamtlicher Projektleiter begleitete. Während in den vergangenen zwei Jahren im Sportheim vor allem die Lüftung und die elektrischen Anlagen auf Vordermann gebracht wurden, steht heuer eine Erneuerung der Kühlräume an. Deshalb wird der Wunsch mehrerer Mitglieder vorgebracht, eine Überdachung der Zuschauertribüne ins Auge zu fassen. Außerdem wird über ein Kunstrasenfeld nachgedacht. Da der künstliche Rasen nicht bei allen Zustimmung findet, will man mit einer Entscheidung allerdings noch abwarten. Dass der Verein gut dasteht, war aus den Berichten des Vorstands und der Abteilungen zu hören. Durch viele Veranstaltungen wurde im letzten Jahr ein Kassenüberschuss erzielt, so Kassiererin Sabine Huber. Wichtig seien dazu zum Beispiel die Altpapiersammlungen, die regelmäßig Geld für die Arbeit des Vereins bringen.

Und wie geht es sportlich im Verein voran? Zwar sprangen im letzten Jahr nur zwei Fußballmeisterschaften heraus, doch man könne mit dem Abschneiden der zehn gemeinsamen Jugendmannschaften mit dem FC Horgau sehr zufrieden sein, erklärte Jugendleiter Arno Kaiser. Sportlich zufrieden können auch die Seniorenmannschaften sein, so Abteilungsleiter Michael Furnier. Doch eine große Anzahl von Verletzten, unter ihnen Leistungsträger, machte ein besseres Abschneiden leider nicht möglich. Konnte vor Jahresfrist Leichtathletikabteilungsleiter Johann Kohler noch deutsche Meisterschaftstitel verkünden, so war diesmal der fünfte Rang von Emily Schuster bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften das beste Ergebnis. „Wenn wir am letzten Spieltag noch ein wenig Glück haben, können wir die Volleyball-Bezirksklasse halten“, sagte Abteilungsleiterin Edith Schmidt.

Von einem rasanten Aufschwung bei der MTB-Sparte konnte Spartenleiter Dieter Möckl berichten. Bereits zwei Jahre nach Gründung treffen sich regelmäßig über 50 Bikerinnen und Biker zum Training und zu Fahrten. Sehr zufrieden mit dem Besuch der Gymnastikabende war Gabi Miller und Isabella Wagner berichtete von viel Spaß ihrer „Tanzmäuse“ bei der Kindertanzgruppe. (koh)

Themen Folgen