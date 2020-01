11:26 Uhr

Großeinsatz: Polizei entwaffnet Ex-Jäger

Zu einem Großeinsatz der Polizei führten in Fischach die Drohungen eines ehemaligen Jägers. Aus Augsburg rückte Verstärkung an.

Ein 76-Jähriger ist in Fischach nach einem Beziehungsstreit ausgerastet und soll gedroht haben, einen Hund zu erschießen . 20 Polizeibeamte rückten aus.

Von Christoph Frey

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag im Stauden-Ort Fischach ab. Dort rückten an die 20 Polizeibeamte an, um einen ehemaligen Jäger zu entwaffnen.

Mann drohte, den Hund einer 66-Jährigen zu erschießen

Der Mann soll nach Polizeiangaben gedroht haben, den Hund einer 66-jährigen Frau zu erschießen. Da unklar war, wie gefährlich die Situation war, ging die Polizei auf Nummer sicher und verstärkte sich mit Kräften aus Augsburg. Rund 20 Polizeibeamte rückten eilends nach Fischach aus, letztlich löste sich die Lage aber halbwegs undramatisch.

Die Polizei nahm Kontakt zu dem 76-Jährigen auf und dieser kam freiwillig und friedlich auf die Einsatzkräfte zu, sodass niemand verletzt wurde. Die Schusswaffen des Mannes wurden vorsorglich sichergestellt, die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch.

