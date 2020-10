14:19 Uhr

Großeinsatz: Polizei fasst Automatenknacker in Neusäß

Ein 43-Jähriger soll einen TIcketautomaten am Neusäßer Bahnhof aufgebrochen haben.

Ein 43-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag in Neusäß versucht, einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Die Polizei fahndete sofort mit einem Großaufgebot nach ihm.

Von Sören Becker

Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen wurde in der Nacht auf Donnerstag nach einem 43-Jährigen gefahndet. Der Mann soll laut Bundespolizei versucht haben, einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Neusäß aufzubrechen. Nachdem die Polizei gegen zwei Uhr morgens von Bahnmitarbeitern kontaktiert worden war, begann sie sofort mit der Fahndung. Der ebenfalls alarmierte Hubschrauber musste wegen des schlechten Wetters den Einsatz abbrechen.

Die Polizei fahndet mit Hubschrauber und Großaufgebot nach dem Automatenknacker von Neusäß

Der Mann und sein Komplize hatten ihr Werkzeug am Bahnsteig zurückgelassen, wo es von den Beamten gefunden wurde. Eine Streife der Polizeiinspektion Gersthofen konnte den 43-Jährigen festnehmen. Sein Komplize floh über die Bahngleise. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.

Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Geld wurde nicht gestohlen. Der Tatverdächtige stammt aus dem Kosovo und hat eigentlich ein Einreise- und Aufenthaltsverbot. (söbe)

