23.12.2019

Großeinsatz der Polizei wegen Geiselnahme

Der Parkplatz eines Supermarktes in Diedorf wurde am Samstagabend zum Stützpunkt für die rund 150 Einsatzkräfte.

In Anhausen hatte ein 23-Jähriger fünf Geiseln in seiner Gewalt. Ein Sondereinsatzkommando schritt ein, niemand wurde verletzt. Seit Sonntagnachmittag sitzt der junge Mann in U-Haft. Was bislang bekannt ist

Von Holger Sabinsky-Wolf, Jana Tallevi und Philipp Kinne (Text) und Marcus Merk (Fotos)

Man merkt Maximilian Reim auch am Sonntagmittag noch den Schock über das an, was in der Nacht zuvor im Elsternweg in Anhausen geschehen war. Der Mann ist der Juniorchef der alteingesessenen Baufirma Stefan Reim im Ort. Zu seinen Mitarbeitern gehört auch der 23-jährige Markus S. Er wird beschuldigt, am frühen Samstagabend in dem Haus, in dem er seit wenigen Wochen wohnt, zunächst fünf Menschen mit einem Messer bedroht und festgehalten zu haben. Nach Informationen unserer Zeitung gehören dazu seine Mutter, seine Freundin, der neue Lebensgefährte der Mutter und zwei weitere Verwandte oder Bekannte. Zwei der Geiseln konnten im Laufe des Abends das Haus verlassen, verletzt wurde niemand.

Maximilian Reim berichtet, dass Markus S. ein stiller und zuverlässiger Typ sei. „Das ist total untypisch für ihn, er ist ein ganz friedlicher Typ mit null Aggressionspotenzial. Ich glaube, ihm muss eine Sicherung durchgebrannt sein“, sagt Reim. Eine psychische Ausnahmesituation also? Anders sehen das offenbar eine Reihe von jungen Erwachsenen, die den mutmaßlichen Täter ebenfalls kennen. Sie haben sich am späten Samstagabend auf dem Parkplatz des Diedorfer Discounters Lidl versammelt, wo die Polizei ihre Mobile Wache eingerichtet hat. Einer von ihnen traut Markus S. durchaus Schlimmeres als eine Bedrohung mit einem Messer zu. Tatsächlich hat die Polizei schon gleich nach dem Eingehen des ersten Notrufs gegen 18.10 Uhr einen Großeinsatz ausgelöst und wegen der unklaren Lage vor Ort 150 Einsatzkräfte, darunter das Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie viele Rettungskräfte, zusammengezogen.

Vor Ort läuft der Einsatz zunächst lautlos ab. Die Polizei war in seinem Garten, hat von dort aus einen Teil des Einsatzes geplant und gleichzeitig auch die Bewohner geschützt, berichtet ein Nachbar. „Sie haben uns gesagt, dass wir das Haus nicht verlassen sollten.“ Die Ruhe im Ort, die ist auch anderen Anhausern in der Nacht aufgefallen. „Wir waren auf einer Feier in einem anderen Teil von Anhausen“, erzählt ein anderer Bewohner auf seinem Weg zum sonntäglichen Gottesdienst. Da hätte man gar nichts mitbekommen. Als er wieder zu Hause war, sei ihm aber aufgefallen, dass weniger Autos als üblich durch die Straßen fuhren. Tatsächlich hatte die Polizei den gesamten Elsternweg abgesperrt. Eine Anwohnerin aus der benachbarten Herlesstraße sagt, dass Beamte in zivil ihr den Weg gewiesen hätten, als sie gegen 22 Uhr ihre Tochter abholen wollte.

Nicht von den Beamten, sondern über soziale Netzwerke habe sie überhaupt erst erfahren, was sich in der Nachbarschaft abspielte. „Es handelt sich ja wohl um einen Familienstreit. Und das ist ja fast schon wieder beruhigend, dass es kein Überfall war“, meint sie. Eine Erklärung könnte in der familiären Situation des jungen Mannes zu finden sein. Nach Angaben von Reim befindet sich dessen Vater im Bezirkskrankenhaus. Die Mutter sei schwer alkoholkrank. Auch der andere Nachbar berichtet davon, dass in der Familie viel getrunken wurde. „Er ist der Einzige, der Geld nach Hause bringt“, berichtet sein Chef.

Laut Reim gehört das Haus dem neuen Freund der Mutter. Markus S. wohne in dem Haus im Obergeschoss mit seiner Freundin. Erst vor zwei, drei Monaten seien er und seine Mutter dort eingezogen. Vorher hätten sie im Hauptort Diedorf gewohnt. „Wir kennen die Familie praktisch gar nicht“, sagt der Nachbar. Auch Chef Maximilian Reim wohnt in derselben Straße. „Das passt überhaupt nicht zu ihm“, sagt er über Markus S., „er hat schon viel durchgemacht, aber immer das Beste daraus gemacht“.

Als er von dem Polizeieinsatz erfahren hat, dachte er zuerst, dass Markus das Opfer sei, sagt Maximilian Reim. Er wandte sich im Laufe des Abends an die Polizisten auf dem Parkplatz in Diedorf. Über sein Handy versuchten die Beamten, Kontakt zu Markus S. herzustellen. Doch der war seit Stunden nicht mehr online. Schließlich entschloss sich die Einsatzleitung gegen 23.15 Uhr zum Zugriff, der von einem lauten Knall und Schreien begleitet wurde. Schon kurz darauf packte das SEK die gesamte Ausrüstung wieder zusammen, Geiseln und mutmaßlicher Täter wurden noch in der Nacht vernommen.

Im Laufe des Sonntags wurde gegen den Mann Untersuchungshaft wegen Geiselnahme beantragt, die der zuständige Haftrichter auch anordnete. Wie die Polizei mitteilt, könnte der Ausgangspunkt wohl ein Streit im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität gewesen sein. "Kommentar, Bayern

