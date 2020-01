16:11 Uhr

Großeinsatz in Modelshausen: Bauernhof brennt lichterloh

180 Feuerwehrleute rücken zu einem Großbrand in Modelshausen aus. Wie es für die Familie weitergeht.

Von Bärbel Schoen

Es riecht immer noch nach Rauch am Tag nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Modelshausen, einem Ortsteil von Laugna. Während die örtliche Feuerwehr am Silvestertag weiter Brandwache hält, hat die Polizei das Wohnhaus versiegelt. Im Hof des Anwesens stehen Menschen in Grüppchen zusammen, trinken Kaffee und schauen betreten. Der Schock der vergangenen Nacht ist allen gleichsam anzusehen. Vom Giebel des Wohnhauses ist lediglich ein schwarz verkohltes Gerippe übrig geblieben, das nun neben der Kirche hochragt.

„Um 22.44 Uhr ging der Notruf ein“, erzählt Thomas Deller, Kommandant der Bocksberger Wehr. „Wir waren die Ersten am Ort und haben sofort die Wasserversorgung gelegt.“ Um diese Zeit stand der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Flammen. Über die Einsatzzentrale wurden deshalb weitere Feuerwehren aus Laugna, Gottmanshofen, Wertingen, Zusamaltheim, Emersacker, Sontheim und Roggden alarmiert. Außerdem kamen zwei Krankenwagen, Notarzt und der Energieversorger zum Einsatzort. Den rund 180 Feuerleuten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Stall zu verhindern. 16 Fahrzeuge der Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Kühe bekommen nichts mit

Die 150 Kühe und Kälber haben offenbar kaum etwas von der drohenden Gefahr mitgekommen. Für den betroffenen Landwirt Helmut Maiershofer zumindest ein kleiner Trost. Während seine Frau und sein Sohn bei Verwandten in Binswangen untergebracht waren, ist er am Hof geblieben und hat die ganze Nacht kein Auge zugetan. Maiershofer entdeckte nach einem Stromausfall als erster den Brandherd: „Als ich auf dem Dachboden nachschaute, schlugen mir bereits die Flammen entgegen“, erzählt er noch sichtlich geschockt. Es sei großes Glück gewesen, dass die Feuerwehr wenige Minuten nach der Alarmierung da war. „Die haben wirklich gute Arbeit geleistet“, spricht er trotz seiner eigenen Notlage großes Lob aus. Der Brand sei nach einer knappen Stunde gelöscht worden.

An dem aus dem Jahr 1898 stammenden Wohnhaus und am Inventar sind irreparable Schäden entstanden. Die Kriminalpolizei hat mit Ermittlungen begonnen. Um die Brandursache genau feststellen zu können, wurde das Gebäude versiegelt. Martin Ebner aus Reutern, der wie viele weitere Menschen am Silvestertag zum Helfen gekommen war, blieb nur, seinen Onkel und seine Tante zu trösten. Das große Aufräumen muss so lange verschoben werden, bis Feuerwehr und Polizei die Brandstelle wieder freigeben.

