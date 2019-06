00:32 Uhr

Großer Bahnhof für Mehrings Büro

Wie Meitingen zu einer Außenstelle des Bayerischen Landtags kommt

Offiziell eröffnet hat am Wochenende der aus Meitingen kommende FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring sein Stimmkreisbüro. In den Räumen an der Schloßstraße hat seit Dezember Tobias Kunz die Büroleitung und ist gemeinsam mit Michaela Meier und Fabian Thieser Ansprechpartner.

„Seit einem halben Jahr gibt es in unserer Heimat eine Außenstelle des Bayerischen Landtags, die sich als Anlaufstelle für die politischen Anliegen der Menschen in unserer Region versteht“, erklärte Mehring in seinen Grußworten. Der stellvertretende Landrat Heinz Liebert (CSU) würdigte Mehrings bisherigen Werdegang in der Politik. Mit erst 29 Jahren zog er in den Landtag ein und avancierte dort sogleich zum Parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler. Mit inzwischen 30 Jahren zählt er damit zu den wichtigsten Politikern der Regierungskoalition.

Der Landkreis, so Heinz Liebert, habe sich das Motto Heimat, Herz und Zukunft auf die Fahne geschrieben, wozu Fabian Mehring „seit Jahren einen wertvollen Beitrag leistet“. Als herausragenden Redner würdigte Meitingens Bürgermeister Michael Higl (CSU) den Abgeordneten: „Fabian Mehring besitzt die Gabe, mit einprägsamen Worten zu begeistern. Er ist ein cleverer Querkopf“, lobte Higl schmunzelnd den FW-Politiker.

„Die große Anzahl der Gäste demonstriert die Wertschätzung für Fabian Mehring, der seine politischen Impulse längst weit über die Grenzen unserer Heimat streut und dank seiner Bodenhaftung großes Ansehen in der Bevölkerung genießt“, sagte Bezirksrat Markus Brem (FW).

Da Mehring das soziale Projekt „Dachskinder“ zugunsten schwerstkranker Kinder unterstützt, schilderten Angelika Brunner und Angela Jerabeck auf Mehrings Wunsch die Tätigkeiten in der Einrichtung, für die der Landespolitiker am Rande des Festaktes um Spenden bat. Den kirchlichen Segen erhielten die neuen Räumlichkeiten von Pfarrer Gerhard Krammer und Dekan Dieter Frembs. „An Gottes Segen ist alles gelegen“, sagte Diakon Frembs zu den Gästen. Mit dem Zitat von Adolph Kolping „Gebt den Menschen nicht das, was sie wollen, sondern das, was sie brauchen“ beendeten die beiden Seelsorger die Weihezeremonie, bevor am Nachmittag der Himmel in Form eines heftigen Wolkenbruchs ebenfalls einen Segen vornahm. (peh)

