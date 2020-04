11:40 Uhr

Großer Erfolg für „Schutztücher im Drive-in“

Es war ein ungewöhnliches "Drive in": in Kutzenhausen verteilten Frauen selbst genähte Schutztücher gegen Corona. Abnehmer kamen bis aus Augsburg.

Großen Anklang hat am Samstag in Kutzenhausen die Verteilaktion von Schutztüchern gefunden, die von den Agawanger Frauen in ehrenamtlicher Arbeit hergestellt wurden. Viele Interessenten aus der Gemeinde wie auch aus benachbarten Kommunen und sogar aus Augsburg kamen mit Autos, mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß. Nach etwa 1,5 Stunden waren rund 600 Tücher an die Menschen abgegeben. Die Disziplin sei dabei vorbildlich gewesen, freut sich Bürgermeisterin Silvia Kugelmann. So hielten auch die Fußgänger den notwendigen Abstand. Die meisten Empfänger spendeten außerdem großzügig und dankten den Damen für ihr Engagement. Es kamen sogar Selfis mit „Daumen hoch“ von zufriedenen Kunden per WhatsApp zurück. Der Erlös der Aktion kommt einer Mädchenschule in Indien zugute.

