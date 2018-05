vor 23 Min.

Großer Schritt hin zu einem neuen Rathausplatz

Auch wenn man noch nichts sieht: In Neusäß nimmt das Zentrum Gestalt an. Warum nun plötzlich Bewegung in die Sache kommt.

Von Jana Tallevi

Man sieht noch nichts und auch in den nächsten Jahren wird sich wohl optisch am Platz vor dem Neusässer Rathaus noch nichts verändern. Und doch sind die Vorbereitungen für einen neuen, schönen Rathausplatz und einer erweiterten Tiefgarage in diesem Bereich einen wichtigen Schritt vorangekommen, zeigte sich Bürgermeister Richard Greiner auf der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses erleichtert. Es geht um Fragen der Abstimmung mit den Nachbarn. Denn ohne die gehe an dieser Stelle gar nichts, so Greiner weiter.

Seit Jahrzehnten wünscht sich die Stadt Neusäß, den Platz vor dem Rathaus und der Stadthalle in Richtung Süden zu vergrößern und einen öffentlichen Raum zu schaffen, in dem Platz genug für gemeinschaftliche Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt oder das Stadtfest bleibt. Gleichzeitig soll unter der Erde die viel zu kleine Tiefgarage erweitert werden.

Bislang stehen auf dem Dreispitz zwischen Haupt- und Remboldstraße drei in die Jahre gekommene, bäuerlich geprägte Anwesen. Und bislang zeigten die privaten Eigentümer wenig Bereitschaft, sich auf eine gemeinsame Planung mit der Stadt einzulassen. Bereits vor einem Jahr hatte das Büro Opla dem Planungsausschuss jedoch Skizzen gezeigt, wie der Bereich einmal gestaltet werden könnte. Im Hintergrund liefen nun die Verhandlungen mit den Eigentümern der Grundstücke weiter und jetzt präsentierte das Stadtplanungsbüro einen Entwurf, „von dem können wir sagen: so könnte es gehen“, beschrieb es der Bürgermeister.

Denn die beiden direkten Nachbarn im Süden zu Rathaus und Stadthalle können sich für den Plan erwärmen. Neue Gebäude, eventuell mit einer Gastronomie auch auf dem Platz, könnten den Bereich öffnen und ihm einen neuen Charakter verleihen. Ein Brunnen oder ein ausgefallener Belag könnten den Bereich hervorheben. Und wenn dort neu gebaut wird, soll gleichzeitig unter der Erde die Tiefgarage erweitert werden. Damit die Planungen einmal auch tatsächlich umgesetzt werden können und nicht einer der Partner einen Rückzieher macht, will die Verwaltung auf ein besonderes Instrument zurückgreifen, beschrieb Stadtbaumeister Dietmar Krenz. Es soll keinen üblichen Bebauungsplan mit Vorgaben geben, die eine Auswahl von Möglichkeiten zulassen, sondern stattdessen einen Vorhabens- und Erschließungsplan. Was dort vereinbart ist, muss dann auch tatsächlich genauso umgesetzt werden.

Rein ingenieurtechnisch sei es zudem möglich, die Garage nach Süden um etwa das Doppelte zu vergrößern, so Lutz-Holger Behre vom Büro Opla. Und auch wenn zu diesem Zeitpunkt der südlichste Nachbar noch nicht bei den Planungen dabei sein wolle, könne eine zweite Erweiterung ohne Schwierigkeiten später einmal vorgenommen werden, sowohl ober- als auch unterirdisch, beschrieb der Architekt.

CSU-Stadtrat Uwe Hübner fand es toll, dass die Partner nun mitmachen wollen. „Jetzt müssen wir Ja sagen“, forderte er das Gremium auf. Und das taten die Stadträte im Ausschuss dann auch. Sie beauftragten die Verwaltung, in dieser Richtung weiterzuverhandeln. Gleichzeitig soll auch das angrenzende Umfeld des Rathausplatzes in Zukunft neu geordnet werden.

Hoffnungen darauf, dass diese Verhandlungen nun allerdings schon bald zu einer Umsetzung führen, schraubte Bürgermeister Greiner jedoch wieder zurück. „Über die Einzelplanung wird sicher ein Folgegremium entscheiden müssen, das ist noch ein weiter Weg“, gab er eine erste grobe Schätzung für einen Zeitplan. Das bedeutet: nicht vor den nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2020.

