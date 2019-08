vor 19 Min.

Großes Finale im Festzelt nach sechs tollen Tagen

Der Einzug der am Festumzug beteiligten Vereine in das Bierzelt gehört bei jedem Feuerwehrfest zur guten Tradition.

In Thierhaupten gibt es viele zufriedene Gesichter, aber auch Kritik am Benehmen mancher Gäste

Von Claus Braun

Mit einem Gewitter-grollen endeten am Sonntagabend die sechs Feiertage der 53. Festwoche in Thierhaupten, bei der die Feuerwehr als Organisator ihr 145-jähriges Bestehen feierte.

Der Abschlusstag am Sonntag hatte es nochmals so richtig in sich. Bereits um 8 Uhr trafen die ersten Feuerwehren und Vereine ein, um sich für den Festumzug am Nach-mittag zu rüsten. Dabei fanden 800 Paar Weißwürste und noch viele weitere Leckereien aus der von Marc Gerich und Richard Mayr gut organisierten Festzeltküche reißenden Absatz.

Für manchen Gast ging der Service aber zu langsam oder es kamen Beschwerden auf, dass bereits um die Mittagszeit Schweinshaxe und Rollbraten „ausverkauft“ waren. Eine Bedienung, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, klagte ihr Leid über Gäste, die jegliche Höflichkeit hätten vermissen lassen.

Trotz dieser Kritik entwickelte sich der abschließende Festtag zum erwarteten Höhepunkt. Am frühen Nachmittag säumten tausende Schaulustige die Straßen der Markt-gemeinde, auf denen sich der traditionelle Umzug mit zehn Blasmusikgruppen und acht Motivwagen den Weg bahnte. Zünftig und laut wurde es beim Einzug der fast 80 beteiligten Vereine in das Festzelt. Unter den Klängen der SGL Werkskapelle und dem Marsch „Preußen Gloria“ schwenkten die Fahnenträger die Vereinsfahnen durch den Mittelgang bis zur Bühne und wurden dabei frenetisch vom Publikum im Zelt angefeuert.

Jens-Christian Maschke, Einsatzleiter der MSD-Security, sprach von einem ruhigen Fest. „Es war nichts Spektakuläres oder Grobes dabei“, sagte er. Pfarrer Werner Ehnle würdigte beim Gottesdienst im Zelt die Vorbildfunktion der Feuerwehr, die hilft, wenn Not am Mann ist. Denn: „Es gibt immer mehr Menschen, die alles besser wissen, sich aber nirgendwo einsetzen oder einbringen.“ Zum Ende des Gottesdienstes segnete Pfarrer Ehnle das neu angeschaffte Mehrzweckfahrzeug „Florian Thierhaupten 11/1“.

Wohl erst in ein paar Tagen können den Erfolg der 53. Festwoche der Festleiter und 1. Vorsitzende Gabriel Roth und sein Stellvertreter Florian Schreier begreifen. „Wir hatten keine Probleme, nur Lösungen“ sprudelte es Roth locker über seine Lippen. Florian Schreier lobte einen unbeschreiblichen Zusammenhalt und ist sich sicher, dass die eigene Feuerwehr noch enger zusammengerückt ist.“

Die 54. Festwoche findet vom 11. bis 16. August 2020 statt und wird vom örtlichen Musikverein organisiert.

