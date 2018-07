vor 60 Min.

Großes Gartenfest in Bieselbach

Musik, Essen und Radtour am Wochenende

Wenn es etwas zu feiern gibt, sind die 155 Einwohner des kleinen Horgauer Ortsteils Bieselbach ganz groß. So wird am kommenden Wochenende, 21. und 22. Juli, fast das ganze Dörfchen beschäftigt sein, um die vielen Gäste beim Gartenfest zu bewirten. Unter Federführung des Kegelclubs Bieselbach um seinen Vorsitzenden Georg Lüftner hat sich dieses Fest in den vergangenen Jahren zu einem echten Renner entwickelt.

In der Dorfmitte wurde ein Sonnenschutz aufgebaut. Neben Köstlichkeiten von Grill und Kuchenbüfett wird den Gästen vor allem das Musikprogramm munden. Am Samstag, 22. Juli, ist um 18.30 Uhr die Abendmesse mit Pfarrer Karlheinz Reichhart; anschließend bis zum Zapfenstreich spielen die Willishauser Musikanten auf.

Das Programm am Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Start zur KCB-Radeltour und Frühschoppen. Bis 12 Uhr kann man zu einer unterhaltsamen Fahrradtour aufbrechen. Die Teilnahme ist kostenlos, trotzdem gibt es viele Preise zu gewinnen, die bei der abendlichen Siegerehrung um 20 Uhr verteilt werden. Ab 16 Uhr spielt dann zur Unterhaltung das Golden Sound Team.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Fest um eine Woche verschoben. Da zurzeit die direkte Zufahrt nach Bieselbach von der Staatsstraße 2510 wegen Brückenbauarbeiten gesperrt ist, sollen die Gäste entweder von der Kreisstraße A5 bei Horgau über die Schlossstraße oder über Herpfenried nach Bieselbach fahren. (koh)

