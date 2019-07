18.07.2019

Großes Programm für die Ferien

Kleine Gemeinde hat viel organisiert

Wie in jedem Jahr stellen in der Gemeinde Heretsried zahlreiche ehrenamtliche Helfer ein umfangreiches Ferienprogramm für alle Kinder und Jugendlichen auf die Beine. Neben verschiedenen Bastel- und Vorleseangeboten über die Volkshochschule gibt es wieder ein Zeltlager der Lauterbrunner Ortsvereine, Mountainbiken, eine Fahrt ins Mais-Labyrinth und zum Leichtathletik-Schnuppertraining, hautnahen Kontakt zu Greifvögeln, Sommerfest und Party an Hütte und Bauwagen und vieles mehr.

Alle Veranstaltungen können auch bereits auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. (hes)

