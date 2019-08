00:31 Uhr

Großes Reinemachen im Rathaus

Zusmarshausen schafft Platz. Wie lange Dokumente dort aufbewahrt werden müssen und was mit ihnen geschieht

In jeder kommunalen Verwaltung fallen jährlich zahllose Akten an. In der Zeit vor der Einführung von Computersystemen waren das noch viel mehr als heute. Für eine funktionierende Verwaltung müssen diese für eine bestimmte Zeit, je nach gesetzlich festgelegter Frist, aufbewahrt werden. In Zusmarshausen werden deshalb im Moment die Unterlagen der Finanzverwaltung aussortiert. Vier Paletten Ordner und EDV-Ausdrucke haben die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren überschritten und können weg. Die aussortierten Akten werden von einer Fachfirma geschreddert, sodass der Datenschutz gewahrt ist.

Archivarin Angela Schlenkrich hat in Absprache mit der Fachabteilung entschieden, was behalten werden muss und künftig archiviert werden soll. Darüber hinaus konnten aber viele Belege und Listen von Archivmitarbeiter Helmut Wagner aussortiert werden. „Das sind bestimmt 400 Kilogramm Papier“, schätzt er die Menge ab, die er auf einer Länge von etwa fünf Metern aufgeschichtet hat. (AL)

