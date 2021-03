vor 16 Min.

Grüne: Sechsspurige A8 ist nicht sicherer geworden

Plus Wie haben sich die Zahl der Autos und der Unfälle nach dem Ausbau der A8 bei Augsburg verändert? Die Grünen legen neue Daten vor und eine klare Forderung.

Von Matthias Schalla

Weg von der Straße und hin zur Schiene fordern die Grünen aus dem Augsburger Land. Hintergrund ist eine aktuelle Anfrage an die bayerische Staatsregierung zum Verkehrs- und Unfallaufkommen auf der A8 seit 2016. Nun liegen die Zahlen vor. "Es ist klar abzulesen, dass die Verkehrsbelastung auf der A8 von Jahr zu Jahr sichtlich zugenommen hat", teilt Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer mit. Insbesondere an den Anschlussstellen zur B17 herrsche dichter Verkehr. Mit Blick auf die Unfallzahlen sieht Deisenhofer nur einen Weg.

"Zwischen Ulm und Friedberg hat auf der A8 das Unfallaufkommen von 2016 bis 2019 um rund 15 Prozent zugenommen", heißt es in der Pressemitteilung der Grünen. Zwar liegen die Zahlen aus 2020 noch nicht vor. Zuvor aber wurden an den Abschnitten Augsburg-West und Augsburg-Ost im Durchschnitt pro Richtung täglich 110.000 beziehungsweise 100.000 Fahrzeuge gezählt. Trotz des aufgrund Corona geringeren Verkehrsaufkommens im Vorjahr kam es zu 115 Unfällen, 33 davon mit Personenschaden. Und wiederum ein Jahr zuvor hat es sogar 161 Mal gekracht, so häufig wie nie in den vergangenen fünf Jahren.

Tempolimit zwischen Friedberg und Neusäß hat sich positiv ausgewirkt

Die Auswertung der Unfallzahlen zeigt nach Auskunft der Staatsregierung, dass vor allem zwischen Günzburg und Burgau drei von vier Unfällen auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen sind. Unfallträchtig ist aber auch der Abschnitt zwischen Zusmarshausen und Adelsried. Hier stieg die Unfallhäufigkeit seit 2016 von damals 96 auf 133 im Jahr 2019. Einen deutlichen Anstieg gab es auch auf der Strecke zwischen Adelsried und Neusäß. Hier wurden 2019 insgesamt 121 Unfälle gezählt, 14 mehr als 2016. Positiv ausgewirkt habe sich laut Deisenhofer jedoch das Tempolimit zwischen Neusäß und Friedberg. Wie berichtet, besteht hier seit Sommer vergangenen Jahres zwischen 6 und 20 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 Stundenkilometer.

Mehr Verkehr auf der A8 bei Augsburg

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden hat sich auf diesem Abschnitt laut Staatsregierung von 21 auf 17 verringert. Verkehrsunfälle mit schwerwiegendem Sachschaden gingen von 40 auf 29 Unfälle zurück. Kleinunfälle gab es 21 Prozent weniger. Mit ein Grund dürfte auch die hohe Kontrolldichte sein. So wurden im Zeitraum vom 31. Juli bis 31. Dezember bei einer Gesamtmessdauer von 181 Stunden insgesamt fast 182.000 Fahrzeuge erfasst. Dabei waren 1861 Autofahrer zu schnell unterwegs. "Je mehr Ressourcen in die Autobahn gesteckt werden, desto mehr Fahrzeuge sind auf der Strecke und desto mehr Unfälle passieren", sagt Deisenhofer. Die A8 sei durch den Ausbau auf sechs Spuren keinesfalls sicherer geworden – ganz im Gegenteil. "Allein aus diesem Gesichtspunkt müssen Bund und Freistaat die Schiene stärken."

