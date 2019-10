vor 22 Min.

Grüne fordern Leerstandsmanagement

Die Stadt Neusäß sollte herausfinden, wo Flächen und Wohnungen nicht genutzt werden

Die Neusässer Grünen im Stadtrat sehen in der Schaffung von Wohnraum derzeit eines der wichtigsten Themen der Stadtpolitik. Gleichzeitig sei aus ökologischen Gründen der sparsame Umgang mit Flächen geboten. Daher haben sie einen Antrag auf Leerstandsmanagement gestellt. Außerdem soll in Neusäß ein Leerstandskataster angelegt werden. „Eine innerstädtische Verdichtung ist einer Ausweisung von Neubauflächen im Außenbereich eindeutig vorzuziehen“, so der Fraktionsvorsitzende Michael Frey in einer Presseerklärung. Damit gewinne die Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücken im Innenbereich sowie von ungenutzten oder nicht zu Wohnzwecken genutzten Bestandsimmobilien immer größere Bedeutung. Immobilenbesitzer sollen auf eine Aktivierung des Potenzials angesprochen, im Hinblick auf Sanierungsbedarf oder Neubebauung beraten und gegebenenfalls auf Fördermöglichkeiten hingewiesen werden, so die Grünen. Denkbar wäre auch der Erwerb geeigneter Immobilien durch die Stadt. (AL)

Themen folgen