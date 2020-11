vor 53 Min.

Grüne fordern staatliche Unterstützung für die Staudenbahn

Plus Für eine Reaktivierung der Staudenbahn fordern die Grünen im Landkreis Augsburg eine Förderung durch den Bund. Welcher Politiker deshalb Post bekommen hat.

Volle Unterstützung für die Reaktivierung der Staudenbahn gibt es jetzt auch von den Grünen. Silvia Daßler, Fraktionsvorsitzende im Kreistag, betonte, dass die nötigen Investitionskosten nicht allein durch die Betriebseinnahmen erwirtschaftet werden können, insbesondere bei dem knapp angesetzten Zeitraum von 15 Jahren. „Es braucht eine Förderung durch den Bund, und zwar als Pilotprojektförderung aus Mitteln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes und die Unterstützung vom Freistaat“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Staudenbahn: Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer

Auch der schwäbische Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz hat daher im Namen der hiesigen Grünen einen Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer geschrieben. In diesem Brief wirbt Deligöz ausdrücklich für die Aufnahme der Staudenbahn als zweites Pilotprojekt in die GVFG-Förderung. Dem stimmen auch die Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht, Max Deisenhofer und Cemal Bozoglu zu. Sie sagen: „Warme Worte für die Staudenbahn gab es inzwischen genug, jetzt braucht es handfeste Unterstützung auf allen politischen Ebenen – also auch von der Staatsregierung.“ (AL)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen