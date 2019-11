09.11.2019

Grüne gründen Ortsverband

Neue Gruppe wählt Vorstand

Der Ortsverband der Grünen in Altenmünster hat seine Geburtsstunde erlebt. Kreissprecher Felix Senner leitete die Versammlung und Wahl. Der neu gewählte Ortsvorstand umfasst drei Personen. Silvia Wenger aus Hegnenbach und Josef Heinle aus Neumünster sind die Ortsvorsitzenden, Markus Holl aus Unterschöneberg Schriftführer.

Nach der Wahl stellten sie die Eckpunkte ihres Wahlprogramms vor. Zum Beispiel setzen sie sich für eine Bebauung in der Ortsmitte ein. Die Gemeinde solle im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben kein finanzielles Risiko eingehen. Deshalb brauche es einen Investor. Ein Teil der neuen Wohnungen solle möglichst auch im Rahmen des „sozialen Wohnungsbaus“ erstellt werden. Heinle meinte, dass das Geld aus dem Verkauf als Grundstock für den neuen Badesee in Altenmünster verwendet werden könnte. Eine weitere Forderung der Grünen ist, zusammen mit den Bürgern einen neuen Gemeindeentwicklungsplan zu erstellen. Am Dienstag, 12. November, findet ab 19 Uhr im Bräustüble in Altenmünster der nächste Stammtisch der Grünen statt. Dabei geht es unter anderem um das Thema Klimawandel. (AL)

