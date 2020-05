00:31 Uhr

Grüne haben neue Sprecher

Der neue Vorstand der Grünen in Diedorf: (von links) Daniela Hüttl, Christoph Bihl, Michael Schmitt und Monika Wurst.

Daniela Hüttl und Christoph Bihl lösen Andreas Köglowitz ab

Der Ortsverband der Grünen in Diedorf hat eine neue Sprecherin. Daniela Hüttl folgt damit auf Andreas Köglowitz. Nötig wurden die Wahlen, da Andreas Köglowitz von seinem Sprecherposten, wie angekündigt nach der Kommunalwahl, zurückgetreten ist. „Die Trennung von Amt und Mandat hat bei den Grünen eine lange Tradition und ist auch sinnvoll, damit ich mich wieder auf die Arbeit als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat konzentrieren kann“, so Andreas Köglowitz zum Wechsel an der Ortsverbandsspitze.

Trotz Corona kam ein Großteil der Diedorfer Grünen zur vom Kreisvorstand einberufenen Vorstandswahl. Die Mitglieder wählten als neues Sprecherduo Daniela Hüttl und Christoph Bihl. Als Schriftführer wurde Michael Schmitt bestätigt.

Neu im Vorstand, sowohl als Person als auch als Position, wurde Monika Wurst als Beisitzerin gewählt. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat soll sie als neues Bindeglied zwischen Fraktion und Ortsverband fungieren, damit auch hier noch mehr Zusammenarbeit für noch mehr grüne Ideen für Diedorf entstehen kann.

„Ich bin froh, dass wir nun endlich den neuen Vorstand wählen konnten, und hoffen so bald wie möglich zur Normalität im Ortsverband mit unseren monatlichen Treffen zurückkehren können“, so Christoph Bihl direkt nach der Wahl. Und die neue Sprecherin Daniela Hüttl ergänzt noch: „Wir sind alle voller Tatendrang, es gibt viel zu tun für einen grünen Ortsverband in Diedorf und das wollen wir möglichst schnell umsetzen.“ (AL)

