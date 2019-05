vor 58 Min.

Grüne im Kreis sehen sich im Aufwind

Noch müsse sich die Partei an ihre neue Rolle als zweitstärkste Fraktion in München gewöhnen, sagte Max Deisenhofer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Abgeordnete Deisenhofer plädiert bei Kommunalwahlen im Kreis für eigene Spitzenkandidaten. Selbst tritt er nicht an

Von Brigitte Mellert

Der Grünen- Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer ist seit Herbst neu im Amt. Der Augsburger Berufsschullehrer ist einer von sechs schwäbischen Abgeordneten seiner Partei. Er hatte im Augsburger Land im Stimmkreis Süd direkt kandidiert und war dort hinter der CSU-Politikerin Carolina Trautner auf Platz zwei gelandet. Sein Stimmkreisbüro hat er inzwischen in Bobingen eröffnet.

Noch müsse sich die Partei an ihre neue Rolle als zweitstärkste Fraktion in München gewöhnen, sagte Deisenhofer im Gespräch mit unserer Zeitung. Den Aufwind, den die Grünen im Landkreis durch das Wahlergebnis bei den Landtagswahlen erhalten haben, wolle die Partei auch im Landkreis nutzen.

Am 26. Mai wird das Europäische Parlament gewählt und Deisenhofer ist unter Hinweis auf Umfrage- und Erfahrungswerte zuversichtlich, dass seine Partei wieder punkten wird. Für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr stapelt der 32-Jährige hingegen tief. Sie müssten auf dem Land noch zulegen, um ähnlich hohe Wählerzahlen wie auf Landesebene zu erhalten, wo die Grünen in den Städten am stärksten waren. Max Deisenhofer formuliert die Ziele seiner Partei im Kreis für die kommende Kommunalwahl so: „Wir möchten in den Orten, in denen wir Ortsverbände haben, einen Bürgermeisterkandidaten stellen.“ Rund ein Dutzend Orte im Landkreis peilen sie an.

Auch einen Landratskandidaten soll die Partei nach dem Dafürhalten des Abgeordneten stellen. „Wir möchten den Bürgern eine Alternative bieten, als zweitstärkste Kraft ist das angemessen.“ Deisenhofer selbst zieht es aber nicht in die Kommunalpolitik im Augsburger Land. Der gebürtige Krumbacher sitzt bereits im Kreistag des Landkreises Günzburg.

Mit Wohnsitz in Augsburg, mindestens drei Arbeitstagen in München und vielen Terminen im Landkreis sowie seiner Tätigkeit im Kreistag in Günzburg erlebt der Parlamentarier Möglichkeiten und Grenzen des öffentlichen Nahverkehrsangebots am eigenen Leib. „Nach München fahre ich mit dem Zug, auch in mein Stimmkreisbüro nach Bobingen bin ich gut angebunden“, sagt Deisenhofer. „Sobald die Termine weiter draußen auf dem Land sind, bin ich aber auf ein Auto angewiesen.“ So wie ihm gehe es dort den meisten. Flexibusse, wie sie im Landkreis Günzburg bereits eingesetzt werden, könnten seiner Ansicht eine Lösung sein.

Ein ebenfalls viel diskutiertes Projekt ist der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm, der eine Fahrtzeit von einer halben Stunde zwischen den Städten ermöglichen soll. Drittes Gleis zwischen Augsburg und Dinkelscherben, Schnellbahntrasse an der Autobahn, ICE-Anbindung, ICE-Anbindung für Günzburg? An diesen Fragen scheiden sich die Meinungen der schwäbischen Politiker, und der Augsburger Deisenhofer mit kommunalpolitischem Mandat in Günzburg sowie Stimmkreis im Augsburger Land sitzt ein wenig zwischen allen Stühlen. Mitte des kommenden Jahrzehnts will die Bahn wissen, welche Variante sie bauen wird, und Deisenhofer sagt, für eine Einschätzung sei es noch zu früh. „Die Planungen haben erst begonnen. Es fehlen Daten, um seriöse Debatten zu führen.“

In der Landespolitik kritisiert Deisenhofer, der im Landtag im Bildungsausschuss sitzt, dass die Bildungsdebatten der Zeit hinterherhinkten oder an der Realität scheiterten. Als Berufschullehrer habe er eine praktische Sicht auf die Inhalte. Oftmals würden teure Geräte, die im Zuge der Digitalisierung an Schulen gekauft wurden, im Klassenzimmer nicht funktionieren.

Themen Folgen