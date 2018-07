00:36 Uhr

Grüne setzen sich für fahrradfreundliches Fischach ein

Wahlkampf mit Staudenbahn und (Elektro-)Fahrrad am kommenden Samstag

Wie kann Fischach zu einer fahrradgerechten Gemeinde werden? Dieser Frage gehen die Grünen in den Stauden im Rahmen ihres Landtagswahlkampfs bei einem Aktionstag am Samstag, 21. Juli, ab 11.30 Uhr auf dem Marktplatz in Fischach nach. Der Bike Shop Hintermayr aus Diedorf informiert über E-Bikes und bietet die Möglichkeit zum Probefahren. Für Kinder gibt es ein Rahmenprogramm. Die Grünen wollen sich auch dem Thema Unfallhäufigkeit mit Rädern annehmen. Nach Expertenmeinung, so sagen sie, liegt dies auch an der mangelnden, fahrradorientierten Ausrichtung der Infrastruktur.

Um 11.47 Uhr kommt mit der Staudenbahn eine kleine Radlergruppe mit der Bundestagsabgeordneten Ekin Deligöz und dem Landtagskandidaten Maximilian Deisenhofer in Langenneufnach an. Start ist um 11.06 Uhr in Fischach, wo ebenso eine Zustiegsmöglichkeit besteht wie an den Unterwegsbahnhöfen. Die Radlergruppe fährt dann nach Fischach.

Unterwegs wird auf Stellen hingewiesen, an denen Verbesserungen für den Fahrradverkehr möglich oder notwendig wären. In Fischach stehen die Grünen dann am Marktplatz von 12.30 bis 15 Uhr an einem Infostand. Anschließend fährt die Radlergruppe weiter nach Margertshausen, wo sie gegen 16 Uhr am Bahnhof ankommt. (AL)

