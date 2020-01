vor 8 Min.

Grüne stellen ihr Team vor

20 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste. Besonders viele Frauen und junge Menschen sind dabei

Keine vier Monate ist es her, dass der erste Gedanke für eine Neugründung des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen gekeimt ist. Innerhalb kurzer Zeit ist es gelungen, die Liste für die anstehende Gemeinderatswahl mit 20 Kandidatinnen und Kandidaten zu füllen und die drei Ersatzplätze zu besetzen.

Ihnen sei es geglückt, junge Menschen und Frauen zu einer aktiven Mitarbeit in der Politik zu bewegen, erklären die Grünen in Dinkelscherben. Sieben der Kandidatinnen und Kandidaten sind unter 30 Jahre alt und zehn der regulären 20 Listenplätze sind mit Frauen besetzt.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass auch junge Erwachsene an politischen Entscheidungen beteiligt werden“, sagte Ortssprecher Ernst Strack bei der Aufstellungsversammlung, „immerhin ist es ihre Zukunft, die verhandelt wird“. Ortssprecherin Inge Herz sieht das gesteigerte Umweltbewusstsein der jungen Generation dafür verantwortlich, dass viele bereit sind, sich zu engagieren. Am 24. Januar, um 15 Uhr findet beispielsweise die Eröffnung des Grünentreffpunktes in der Marktstraße 21 statt, wozu die Bevölkerung schon heute herzlich eingeladen wird. (AL)

