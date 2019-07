vor 5 Min.

Grüne wollen Ortsverband gründen

Auch eine Gemeinderatsliste ist für Altenmünster geplant

Die politische Landschaft in Altenmünster soll grüner werden: Das ist der einhellige Wunsch von zahlreichen Teilnehmern beim zweiten „Grünen Stammtisch“ im Bräustüble in Altenmünster. Im Oktober soll ein neuer Ortsverband der Grünen in Altenmünster gegründet werden. Außerdem soll eine Gemeinderatsliste aufgestellt werden.

Auf Einladung von Josef Heinle aus Neumünster kam Landtagsabgeordneter Maximilian Deisenhofer nach Altenmünster, um über aktuelle Themen aus der Landespolitik und kommunale Angelegenheiten im Landkreis Augsburg zu diskutieren. Deisenhofer beantwortete Fragen zum aktuellen Stand des Gesetzesentwurfes „Volksbegehren für die Artenvielfalt“, zum Klimaschutz sowie zum Nahverkehr im Landkreis Augsburg und zum dritten Gleis ab Dinkelscherben.

Nach Meinung vieler Teilnehmer am Stammtisch ist der Raum Altenmünster, insgesamt der nordwestliche Landkreis, vom Nahverkehr abgeschnitten. Dieser sollte dringend überarbeitet und verbessert werden. Im Hinblick auf die Kohlendioxid-Problematik sei eine Verbesserung des Nahverkehrskonzepts Augsburg–Altenmünster dringend erforderlich, so Deisenhofer. (fmi)

