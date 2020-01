04:08 Uhr

Grüne wollen frischen Wind im Gemeinderat Altenmünster

Die neue Ortsgruppe in Altenmünster präsentiert ihre Kandidaten. Was sie sich vorgenommen haben.

Der Ortsverband der Grünen in Altenmünster hat die Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl am 15. März nominiert. „Grüne…gut für Altenmünster“ mit diesem Slogan treten die Grünen in Altenmünster zur Gemeinderatswahl an.

Die Grünen-Vorsitzenden Silvia Wenger und Josef Heinle sind zufrieden mit dem, was sie innerhalb eines dreiviertel Jahres erreicht haben. Josef Heinle sagte: „Nach dem Beginn im April 2019, über organisierte Stammtische, über die Ortsvereinsgründung im Oktober und nun zu einer Liste für den Gemeinderat; wir sind nun sehr zufrieden, es geschafft zu haben“. Die Gemeinderatskandidaten reflektierten die Zusammensetzung der heutigen Bevölkerungsstruktur, vom Universitätsprofessor, über Geschäftsführer, Kaminkehrer-Meister, Mediengestalter, Chemielaborantin bis hin zu sozialen und medizinnahen Berufen.

Weniger Beton, mehr Natur

„Ja, es gibt Einiges zu tun in der Gemeinde Altenmünster“ sagte Josef Heinle. Das Ziel der Grünen sei, die Gemeindepolitik mehr „grün-nah“ zu gestalten. Weniger Beton, mehr Natur. Die Ziele der Grünen fasste Heinle so zusammen: „Wir sind für einen offenen Dialog mit den Bürgern, durch mehr direkte Bürgerbeteiligungen, Bürgersprechstunden. Stehen ein für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, für den Schutz der Natur und unserer Artenvielfalt.“ Außerdem wolle man den Flächenverbrauch begrenzen und mehr Energie aus Wind, die von Bürgerenergiegenossenschaften betrieben werden. In Altenmünster und allen Ortsteilen solle ein klimafreundliches und bedarfsgerechtes Mobilitätsangebot geschaffen werden. Außerdem sind die Grünen für den Bau des „Zentrums“, um bezahlbares Wohnen für alle dort zu ermöglichen. Besonders wichtig sei es, das Ortsbild zu erhalten, sowie die Durchführung des Projekts ohne Belastungen des Gemeindehaushaltes. Auch für ein Naturfreibad/Badesee setzen sich die Grünen ein. Sie wollen prüfen, unter welchen Voraussetzungen so ein Ort als Treffpunkt funktionieren könnte.

Wichtig seien außerdem, weniger oder keine neuen Gewerbegebiete. Sowie keine neuen Baugebiete ohne die Zustimmung in den Ortsteilen. Vorrang haben der Erhalt, die Stärkung und der Ausbau der einzelnen Ortskerne. „Deswegen wollen wir einen neuen Gemeindeentwicklungsplan erstellen und dann auch umsetzen, um den Ortskernen eine Zukunft zu ermöglichen“, sagt Heinle.

Das sind die Kandidaten der Grünen in Altenmünster

1. Silvia Wenger , Verwaltungsfachangestellte



, Verwaltungsfachangestellte 2. Susanne Abt , Chemielaborantin, Trainerin



, Chemielaborantin, Trainerin 3. Ilsetraud Köninger , Psychotherapeutin



, Psychotherapeutin 4. Stefanie Pfaue , Mediengestalterin



, Mediengestalterin 5. Josef Heinle , ehemals Geschäftsführer, heute Rentner



, ehemals Geschäftsführer, heute Rentner 6. Markus Holl , Vertriebsbeauftragter



, Vertriebsbeauftragter 7. Thomas Janisch , Coach, Heilpraktiker



, Coach, Heilpraktiker 8. Wolfgang Wenger , Kaminkehrer-Meister



, Kaminkehrer-Meister 9. Prof. Dr. Johannes Deckers , Universitäts-Professor em. (AL)



