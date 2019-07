vor 42 Min.

Grünes Licht für drei neue Hallen

So dürfte es bald in Gersthofen aussehen, wenn der Schraubenhändler Lutz ein Hochregallager errichtet.

Gersthofer Bauausschuss stimmt großen Gebäuden im Industriegebiet sowie im Stadtteil Batzenhofen zu

Von Gerald Lindner

Gleich drei neue Hallen werden am Logistikstandort Gersthofen neu errichtet. Der Bauausschuss stimmte mehreren Anträgen von ortsansässigen Unternehmen zu, die neue Lagerräume errichten möchten.

So plant die Roman-Mayer- Group eine neue Logistikhalle mit einer Waschhalle im Gewerbegebiet an der Otto-Hahn-Straße. Das neue Gebäude soll 230 Meter lang und 43 Meter breit werden und in Stahl- beziehungsweise Stahlbetonbauweise errichtet werden. Um die Halle zu einem späteren Zeitpunkt mit zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nutzen zu können, soll die Halle wiederum mit einer flüssigkeitsdichten Bodenfläche ausgestattet werden. Die Gesamthöhe des Gebäudes beläuft sich auf 16,60 Meter. Die Verladehäuser im Bereich der Verladebuchten sind in Stahlbauweise vorgesehen.

Bei der Waschhalle handelt es sich um ein circa 28 Meter langes und zehn Meter breites Gebäude, das ebenfalls in Stahl- beziehungsweise Stahlbetonbauweise realisiert werden soll. Die Höhe beträgt hier circa 6,50 Meter. Nach Angaben von Stadtbaumeister Roland Schmidt wird im Süden die Baugrenze um 1,50 Meter überschritten. „Aufgrund der dort angrenzenden Landschaftsschutzflächen ist diese Überschreitung hinnehmbar“, so seine städtebauliche Beurteilung. Bereits im Vorbescheid, der in der Mai-Sitzung zur Beratung vorlag, hatte der Bauausschuss dieser Überschreitung zugestimmt. Eigentlich wären für das Vorhaben laut Satzung 106 Stellplätze erforderlich. Der Ausschuss stimmte dem Antrag zu und ließ gleichzeitig zu, dass die Zahl der Stellplätze auf 78 reduziert wird.

Ein weiterer Antrag zum Bau einer Halle betraf die Schraubenhändlerfirma Eduard Lutz GmbH. In diesem neuen Gebäude, das an den Bestand angrenzen soll, sollen vor allem Schrauben in einem Hochregallager automatisiert gelagert werden. Für Bestand und Neubau sind laut Roland Schmidt insgesamt 89 Stellplätze nötig. Der Bauherr weist sogar 126 Stellplätze nach. Auch diesem Antrag stimmten die Bauausschussmitglieder zu – inklusive einer geringfügigen Überschreitung der Gebäudehöhe um 40 Zentimeter.

Peter Schönfelder (SPD/Grüne) erinnerte daran, dass unter den Stadträten einmal die Auffassung bestanden hätte, „dass alles, was mit Logistik zu tun hat und große Umschläge aufweist, ins eigens dafür ins Leben gerufene Güterverkehrszentrum verlegt werden soll“. Stattdessen werde nun wieder im Gersthofer Gewerbegebiet gebaut. Dem widersprach Albert Kaps (Pro Gersthofen): „Die Firma Schrauben Lutz baut das Hochregallager ja nur für den eigenen Bedarf.“

Keine Bedenken hatten die Bauausschussmitglieder gegen den Anbau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle an der Martinstraße in Batzenhofen. Eine bestehende Halle zwischen Wohnhaus und Maschinenhalle wird durch ein größeres Mehrzweckgebäude ersetzt. „Die Halle ergänzt den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb“, sagte der Stadtbaumeister.

Themen Folgen