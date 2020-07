06:05 Uhr

Grund- und Mittelschule: Rektorin Manuela Grün wechselt ihren Job

An der Grund- und Mittelschule gibt es zum kommenden Schuljahr eine neue Leitung.

Manuela Grün gibt die Leitung der Grund- und MIttelschule in Dinkelscherben auf. Über ihren Nachfolger ist offiziell noch nichts bekannt.

Die Schulleiterin der Dinkelscherber Grund- und Mittelschule, Manuela Grün, wechselt ihren Job. Im kommenden Schuljahr wird sie die Leitung der Goethe-Mittelschule in Augsburg übernehmen. Über die Nachfolge von Manuela Grün an der Dinkelscherber Schule ist offiziell noch nichts bekannt.

Manuela Grün wird neue Schulleiterin der Goethe-Mittelschule in Augsburg

Erst zum nun vergangenen Schuljahr hatte Grün die Stelle in Dinkelscherben angetreten. Sie folgte auf Manfred Hörmann. Erfahrungen als Schulleiterin hatte Grün da schon. Bevor sie nach Dinkelscherben wechselte, leitete sie vier Jahre die Grund- und Mittelschule in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg).

Manuela Grün wechselt nach Augsburg. Bild: Tobias Karrer (Archiv)

Nun der Wechsel nach Augsburg. Der Grund dafür sei, dass die Mittelschule in Dinkelscherben immer kleiner werde. In Augsburg habe Grün nun die Chance bekommen, die Leitung einer großen Mittelschule zu übernehmen. Sie freue sich auf die neue Aufgabe.

In den kommenden Tagen soll dann auch feststehen, wer Manuela Grüns Nachfolger an der Grund- und Mittelschule in Dinkelscherben wird. (kinp)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen