13.12.2019

Grundschüler schicken Päckchen der Hoffnung nach Osteuropa

Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder auf Initiative des Elternbeirats die Kinder aus den 13 Klassen der Meitinger Grundschule an der Aktion Weihnachtstrucker der Johanniter. Seit vielen Jahren packen Schüler und Mitarbeitende von Unternehmen Hilfspakete für notleidende Menschen in Osteuropa.

Die Pakete werden an hilfsbedürftige Familien, Schul- und Kindergartenkinder, Menschen mit Behinderung, in Armenküchen, Alten- und Kinderheime durch die ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfer überreicht. „Jedes Päckchen enthält Lebensmittel und Hygieneartikel. Sie sind ein Zeichen der Solidarität und Hoffnung, dass diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten“, erklärt Konrektorin Regina Sturz-Esenlik.

Die Päckchen, so die Konrektorin, würden in Länder wie Rumänien, Albanien und Bosnien-Herzegowina transportiert, um den dort beheimateten Menschen, die teilweise unter großer Armut leiden, ein wenig Lebensqualität zu vermitteln. (peh)