Grundsteuer erhöht: Zusmarshausen bittet Land- und Forstwirte zur Kasse

Plus Der Zusmarshauser Marktgemeinderat hat den Hebesatz für die Grundsteuer A für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke erhöht.

Von Katja Röderer

Jetzt müssen auch die Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern in Zusmarshausen tiefer in die Tasche greifen. Der Marktgemeinderat hat am Donnerstagabend in seiner Sitzung die Grundsteuer A erhöht.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B war bereits in der Sitzung vor zwei Wochen erhöht worden. In gleichem Maße wird es nun auch für die Land- und Forstwirte teurer: Der Hebesatz für Wald und Felder lag seit den 80er-Jahren bei 345 Prozent. Nun ist er vom Marktgemeinderat einstimmig auf 395 Prozent angehoben worden.

Zusmarshausen in Zahlen 1 / 15 Zurück Vorwärts Arbeitsstellen : 3379

Einpendler : 2602

Auspendler : 2032

Arbeitslose : 72

Gemeindebeschäftigte : 107

Personalkosten : 4,9 Mio. €

Haushaltsvolumen : 26,6 Mio. €

Steuerkraft/Einwohner : 1563 € (Platz 2 im Landkreis)

Darlehen : 1,2 Mio. € (Stand: Ende 2019)

Gewerbesteuer : 2 Mio. €

Kreisumlage : 4,8 Mio. €

Einkommensteuerbeteiligung : 4,3 Mio. €

Pro-Kopf-Verschuldung: 194 € (Stand: 2019)

Die Marktgemeinde erhofft sich dadurch jährlich Mehreinnahmen von 12.000 Euro. Insgesamt müssten somit nach Berechnungen der Verwaltung 95.100 Euro aus der Grundsteuer A im Einnahmentopf landen.

Zusmarshauser Grundsteuer liegt über dem Landesdurchschnitt

Mit dem Hebesatz liegt Zusmarshausen oberhalb des Landesdurchschnitts. 2019 betrug er in Bayern 350 Prozent. Im Schnitt lag der Hebesatz schwabenweit bei 370 Prozent. Im Landkreis Augsburg variieren die Hebesätze laut Gemeindeverwaltung zwischen 280 Prozent in Schwabmünchen oder Meitingen und 550 Prozent in Mittelneufnach. Die Steuererhöhung gilt seit Jahresbeginn 2021.

