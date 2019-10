vor 12 Min.

Günstiger fahren in Bus und Tram

Gersthofer Stadtrat stimmt Jobticket für Rathausmitarbeiter zu. 360-Euro-Abo findet reißenden Absatz

Von Gerald Lindner

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen für unter einem Euro am Tag: Die Stadt Gersthofen ist die erste Kommune innerhalb des Geltungsbereichs des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV), die unter dem Namen „Gersthofen-Abo“ ein 360-Euro-Ticket einführt. Nun sollen auch Mitarbeiter der Stadt, die nicht in Gersthofen wohnen, in den Genuss von reduzierten Fahrpreisen im AVV kommen.

Das neue Gersthofen-Abo-Ticket gilt für das gesamte Stadtgebiet Gersthofen rund um die Uhr und kostet nur noch 240 Euro. Wer das Stadtgebiet Augsburg mitbefahren möchte, zahlt 360 Euro. Nun setzt Gersthofen noch eins drauf: Für die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, die nicht im Stadtgebiet Gersthofen wohnen, soll ab Januar 2020 ein Jobticket eingerichtet werden, mit dem sie ebenfalls verbilligt Busse und Straßenbahnen benutzen können. Einstimmig sprach sich der Stadtrat dafür aus.

Bevorzugt wird dabei der Abschluss eines Firmen-Abo-Vertrags zwischen der Stadt Gersthofen und dem AVV. Bei diesen Jobtickets gewährt der AVV unter gewissen Bedingungen den Beschäftigten einen zusätzlichen pauschalen Rabatt in Höhe von fünf oder sieben Euro pro Monat auf das reguläre Umwelt-Abo Plus.“ Zusätzlich besteht im Gegensatz zum Gersthofen-Abo abends und am Wochenende die Möglichkeit, das Firmenticket zu übertragen beziehungsweise andere Personen mitzunehmen. Der Mitarbeiter zahlt dann bei einer Zone monatlich statt 44 Euro noch 25,80 Euro, für den Innenraum (Zone 10-20) statt 59 noch 34,30 Euro sowie für das Angebot Innenraum Plus (Zone 10-30) statt 84 nur noch 51,80 Euro.

Die beiden Bedingungen für die Gewährung des Rabatts sind die Mindestabnahme von 25 Firmen-Abos sowie ein Zuschuss von mindestens zehn Euro pro Monat durch die Stadt. Diese Variante möchte die Stadt zunächst verfolgen.

Kommen aber weniger als 25 Anfragen zusammen, sollen die Regelungen des Gersthofen-Abos auf die Beschäftigten der Stadt – unabhängig von ihrem Wohnsitz – ausgeweitet werden. Hier würden die Mitarbeiter für die AVV-Zone 20 oder 30 statt 37 Euro nur noch 20 Euro im Monat zahlen, die Stadt übernähme den Rest. Für den Innenraum (Zone 10-20) müssten dann statt 52,20 noch 30 Euro gezahlt werden. Die Stadt beteiligt sich in diesem Fall mit 22,50 Euro.

Indessen verzeichnet die Stadt schon im ersten Monat einen großen Zuspruch zum Gersthofen-Abo, erklärte Bürgermeister Michael Wörle. Wir haben beim Gersthofen-Abo und beim Schülerticket einen Zuwachs von 39 Prozent erzielt. 239 Neukunden wurden im ersten Monat für den ÖPNV gewonnen.“

