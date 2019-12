17.12.2019

Günter Mederle erhält den goldenen Ehrenring

Für sein 15-jähriges Wirken im Marktgemeinderat ist Günter Mederle, Fraktionsmitglied der Freien Wähler, mit dem goldenen Ehrenring von Bürgermeister Michael Higl ausgezeichnet worden. Der Jubilar rückte bereits im Dezember 2004 für Norbert Beutmüller, der zum Ersten Bürgermeister der Gemeinde Buttenwiesen gewählt wurde, in den Meitinger Marktgemeinderat nach. Günter Mederle war von 2004 bis 2008 im Planungsausschuss, von 2008 bis 2014 im Finanz- und Werksausschuss sowie seit 2014 im Planungs- und Werksausschuss als auch im Haupt- und Finanzausschuss ehrenamtlich tätig. „Es ist doch das Schönste, sich für seine Heimat einzubringen und das umzusetzen, was sich die Bürgerschaft wünscht“, sagt Higl in seiner Dankesrede. Es sei aber auch die Pflicht jedes Gemeinderates, sich zu motivieren und dabei die Gedanken, die in einer Demokratie erforderlich sind, in eine Liste einzubringen, die letztlich zum Erfolg führe. Higl betonte, dass der Marktgemeinderat nicht dafür da sei, Streitereien durchzuführen, sondern gemeinsam mit einer gesunden Ortsentwicklung das Wohl der Bürger zufriedenzustellen. „Ich mag es eigentlich nicht, im Mittelpunkt zu stehen – aber sich für Belange unserer Bürger einzusetzen, war schon immer ein Ziel von mir“, freute sich Günter Mederle über die hohe Auszeichnung. (peh)

Themen folgen