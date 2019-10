00:30 Uhr

Günther Reichherzer tritt an

Die Freien Wähler schicken ihn ins Rennen um dem Chefsessel im Rathaus

Von Sonja Diller

Das Geheimnis um den „Mister X“ der Freien Wähler ist gelüftet: Gablingen hat einen weiteren Bewerber um das Amt des Bürgermeisters. Die Freien Wähler schicken Günther Reichherzer ins Rennen. Der 51-Jährige bringt 25 Jahre Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung mit.

Aktuell führt er die Geschäfte der Gemeinde Adelsried und fühlt sich auf seinem Posten als Amtsleiter wohl. Doch „als Geschäftsleiter hat man die Möglichkeit, die Verwaltung zu organisieren, als Bürgermeister kann man die Entwicklung der Gemeinde steuern“. Das reizt den Vater von drei Kindern und leidenschaftlichen Fußballer. Erfahrungen im Ehrenamt sammelte er als 2. Vorsitzender des TSV 1896 Rain, als Abteilungsleiter Fußball und Sportlicher Leiter des TSV in der Bayernliga und Regionalliga Bayern. Heute trainiert er die Westbayern-Auswahl und engagiert sich als DFB-Trainer.

Seit 25 Jahren lebt er in der Stadt Rain, wo er auch lange Jahre für die Verwaltungsgemeinschaft tätig war. Aufgewachsen ist er im 330-Seelen-Dorf Illdorf bei Burgheim. In der öffentlichen Verwaltung hat er schon in alle Ecken geschaut. Stadtentwicklung und Marketing, die EDV, das Orts-, Bau- und Beitragsrecht, öffentliche Sicherheit und Ordnung; alles „interessante Felder, die Spaß machen“. Das Sicherheitskonzept für „Adelsried 1000“ stammte aus seiner Feder.

Für den Chef der Freien Wähler in Gablingen, Klaus Heidenreich, ist Reichherzer der absolute Wunschkandidat. Für mehr Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung und eine Kommunalpolitik mit Gestaltungskraft hatte er sich bei der Gründung der Ortsgruppe im März ausgesprochen. Genau das sind auch Reichherzers erklärte Ziele. „Bürger müssen sich ernst genommen fühlen, im Gemeinderat müssen alle Tagesordnungspunkte, die nicht unter den Datenschutz fallen, öffentlich behandelt werden.“

Bei der Prüfung von Anliegen müsse Handlungsspielraum zugunsten des Bürgers ausgelegt werden. Als klaren Vorteil empfindet Reichherzer dabei seine Unabhängigkeit. Mit 51 Jahren habe er auch genug Zeit, um über drei Wahlperioden zur Verfügung zu stehen. „Gute und tragfähige Konzepte können nicht in sechs Jahren geplant und komplett umgesetzt werden.“ Jeden Tag fährt er durch Gablingen und schaut genau hin: „Der Ort ist ein Juwel, und ich bin überzeugt, dass es beidseitig sehr gut passen würde.“ Die Kombination einer vielversprechenden Gemeinde mit der parteipolitischen Unabhängigkeit der Ortsgruppe haben ihn überzeugt. Und die sei gegeben, obwohl die Gruppierung inzwischen nicht mehr nur in der Kommunalpolitik vertreten ist. „Das haben wir in unserer Satzung verankert“, ist Klaus Heidenreich wichtig.

Bei seinen Touren durch Gablingen und die Ortsteile finde er jede Menge Potenzial. „Wir haben hier eine Gemeinde, in der mit einem gemeinsam definierten Leitbild die wirtschaftliche und soziale Entwicklung vorangebracht werden kann.“ In den nächsten Monaten bis zur Kommunalwahl im März 2020 will er in allen Ortsteilen das Gespräch suchen. Die Menschen kennenlernen, erfahren, wo der Schuh drückt, und Konzepte entwickeln, um Lösungen anbieten zu können. Das ist seine Strategie. (Foto: Sonja Diller)

