Gute Nachricht für Schwammerl-Fans: Pilz-Schwemme im Augsburger Land

Plus Ein erfahrener Sammler erklärt, warum es in den letzten Tagen so viele Pilze im Augsburger Land gab. Was man beim Suchen beachten sollte.

Von Oliver Reiser

Es ist noch nicht viel länger als eine Woche her, dass Pilzsammler völlig frustriert aus den Wäldern herausgekrochen sind. Viel zu trocken war es, um die begehrten Schwammerl sprießen zu lassen. Das hat sich innerhalb weniger Tage drastisch verändert. Die Witterung hat dafür gesorgt, dass sie förmlich aus dem Boden schießen und in Reih’ und Glied im Wald stehen. Allein am Sonntag hat Albert Glenk rund fünf Kilo Steinpilze aus den westlichen Wäldern geholt. „Alle einwandfrei. Keiner verwurmt.“

Pilze sammeln kann man am besten am frühen Vormittag, kurz nach dem Regen

Seit 50 Jahren geht der 56-Jährige aus Reutern in die Pilze. Zum ersten Mal ist er mit seiner Oma gegangen. Meist werden die besten Plätze über Generationen vererbt und bleiben Familiengeheimnis. Heute nimmt Glenk neben seinem Sohn auch schon ab und an seinen zweieinhalbjährigen Enkel Lukas Tischmacher mit in den Wald. „Aber nur, wenn es wirklich Pilze gibt, denn sonst wird es dem Kleinen ziemlich schnell langweilig“, lacht er.

Dieses Prachtexemplar, gefunden von Petra Wächter aus Hegnenbach, bringt stolze 485 Gramm auf die Waage.

Zum Pilzesammeln geht es meistens schon am frühen Vormittag, am besten kurz nach dem Regen und wenn es in der Früh neblig war. Dazu muss Glenk nur aus dem Haus gehen. „Da brauche ich gar kein Auto“, lacht er. Während des Gesprächs mit unserer Zeitung steht Albert Glenk schon wieder mitten im Wald. Umgeben von knapp 20 Steinpilzen. „Letztes Jahr war eine ganz schlechte Saison, jetzt kann man die Steinpilze mit der Sense wegmachen“, lacht er. Erst in den letzten Tage seien sie aus dem Boden geploppt. „Durch den Regen ist der Boden feucht geworden und die Temperatur ist wieder gestiegen. Das passt schön zusammen“, sagt Albert Glenk. „So viele Steinpilze wie heuer, weiß ich noch nie.“ Das kann auch Petra Wächter aus Hegnenbach bestätigen: „Ich war am Sonntag beim Pilze suchen und habe einen Prachtkerl mit einem stolzen Gewicht von 485 Gramm gefunden.“ Daneben gibt es derzeit an Speisepilzen auch Maronenröhrlinge, Semmelstoppelpilz und Pfifferlinge sowie den flockenstieligen Hexenpilz, der sich beim Abschneiden blau verfärbt.

So sehen Pfifferlinge, Maronenröhrlinge und Steinpilze aus, wenn sie geputzt und gesäubert auf den Verzehr warten. Bild: Yvonne Tischmacher

Die richtige Art die Pilze zu ernten scheidet die Geister

Über das richtige Ernten von Pilzen gibt es unter Pilzsammler übrigens verschiedene Ansichten. Während die einen mit einem scharfen Messer den Stiel in Bodennähe abschneiden, widersprechen andere dieser Praxis. Sie drehen gefundene Pilze vorsichtig mit der Hand aus dem Boden und verschließen die Fundstelle mit Erde.

Pilz-Experte Manfred Enderle gibt Tipps für Sammler 1 / 7 Zurück Vorwärts Die übliche Pilzsaison dauert laut Experte Manfred Enderle von Mitte September bis Ende Oktober. Pilze mögen Feuchtigkeit und Wärme. Nach ein paar Tagen Regen und milden Temperaturen stehen die Chancen auf einen vollen Korb deshalb besser als während langer Trockenperioden.

Wer „in die Pilze geht“, sollte einige wichtige Sammelregeln berücksichtigen. Enderle gibt folgende Tipps:

Pilze sollten in einem Gefäß, das luftdurchlässig ist, gesammelt werden, etwa in einem Korb – nicht in Plastiktüten. Nur so viele Pilze sammeln, wie man selbst an einem Tag essen kann.

Als Anfänger am besten alle Pilzarten mit weißlichen bis cremefarbigen Blättern meiden. Besser sind Röhrlinge, da es darunter keine tödlich giftigen Arten gibt (Vorsicht bei Arten mit rötlicher Röhrenschicht).

Unbekannte Pilze vorsichtig aus dem Boden herausdrehen, damit die Stielbasis zur Bestimmung zur Verfügung steht. Bekannte Pilzarten können auch an der Basis abgeschnitten werden.

Vor dem Verzehr die gesammelten Pilze gründlich waschen, braten oder kochen. Nur Pilzarten essen, die man ganz sicher kennt.

Enderle empfiehlt, sich einem geprüften Pilzberater oder einem Pilzverein anzuschließen. Wer an Führungen teilnimmt, kann außerdem immer wieder neue Arten kennenlernen. (mash)

So kann an der gleichen Stelle mitunter in kurzer Zeit ein neuer Pilz aus dem Boden wachsen. Empfohlen wird, nur frische und saubere Pilze mitzunehmen. Angefaulte und von Würmern zerfressene Pilze sollte man stehen lassen. Sie können Tieren als Futter dienen und mit ihren Sporen noch für eine Vermehrung sorgen.

So sehen Steinpilze aus, die derzeit haufenweise im Moos des Waldbodens stehen

Gefundene Pilze sollte man mit einem trockenen Tuch oder einem scharfen Messer von Verschmutzungen befreien. Sie sollten nicht mit Wasser abgewaschen werden, da sie dabei oft ihren typischen Pilzgeschmack verlieren. Grundsätzlich sollte man nur Pilze mitnehmen, die man hundertprozentig kennt und bestimmen kann. Ansonsten könnte sich der alte Pilzsammler-Witz bewahrheiten: „Alle Pilze sind essbar – manche allerdings nur einmal.“ Bei der Familie Glenk werden die Pilze innerhalb der Großfamilie aufgeteilt. „Wenn man sich satt gegessen hat, wird der Rest getrocknet oder eingefroren“, berichtet Albert Glenk. Er mag seine geliebten Schwammerl traditionell mit Rahmsoße und Semmelknödel. „Das ist der Klassiker. Ein Traum!“

