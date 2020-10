06:30 Uhr

Gute Nachrichten: Die Nase schwimmt wieder im Mädelelech

Plus Der frühere Massenfisch hatte es zuletzt schwer. Doch nun ist der Fisch des Jahres 2020 im Lech wieder heimisch. Das tun die Fischer für ihn.

Von Peter Heider

Die Nase, der Fisch des Jahres 2020, konnte bei Elektrobefischungen im Mädelelech bei Meitingen in mehreren Jahrgängen wiedergefunden werden. Zusammen mit der Fischereifachberatung Schwaben führten Mitglieder des Fischervereins Meitingen ein Fischbestandsmonitoring durch, um einen Überblick zu bekommen, welche Fische vorhanden sind und ob Besatzmaßnahmen erfolgreich waren.

Die Nase - Fisch des Jahres 2020 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Nase ( Chondrostoma nasus ) ist der Fisch des Jahres 2020. Ihren Namen hat sie von dem nasenähnlich geformten Aufsatz am Oberkiefer.

Mit ihrem breiten, scharfkantigen Maul ist sie perfekt angepasst, um Algen und Fischnährtiere von Steinen und Kiesbetten abzuweiden. Dabei dreht sie sich seitlich und das silbrige Schuppenkleid blitzt ganz typisch auf. Sie wird bis zu 60 Zentimeter groß und kann ein Gewicht bis 2,5 Kilo erreichen.

Nasen leben natürlicherweise in Schwärmen von mehreren Hundert Exemplaren. Sie laichen im Frühjahr von März bis Mai und unternehmen in den Fließgewässern Laichwanderungen bis zu hundert Kilometern.

Die Nase war früher ein Massenfisch im Lech und bis in die 90er-Jahre des vorigen Jahrhunderts noch häufig in großen Schwärmen zu beobachten. "In den vergangenen 30 Jahren verschwand sie dann mehr und mehr", erläutert Hubert Schuster, Vorsitzender des Fischervereins Meitingen. Der Besatz mit junger Nasenbrut zeigte zuerst keine nachhaltige Wirkung. Nun konnten aber etliche Exemplare nachgewiesen werden, die sich im Mädelelech selbst vermehrt und entwickelt haben.

"Die Ergebnisse der Befischung im Mädelelech können sich sehen lassen", so Hubert Schuster. Über 20 Fischarten, Schneider, Aitel, Barben, Äschen, Bachforellen und weitere bedrohte Arten, wurden auf der etwa zwei Kilometer langen Strecke gefangen und nach der Dokumentation sofort wieder freigelassen.

Ganz besonders freuten sich die Fischer über die zwei- bis vierjährigen Nasen, die sich in den nächsten Jahren weiter vermehren sollten. Auch Maximilian Dietrich von der Fischereifachberatung Schwaben zeigte sich begeistert von der Vielzahl der Fischarten und der großen Fischbiomasse, die um ein Vielfaches über dem Bestand im Lech liegt. Raubfische, also Hechte und Waller, wurden übrigens entnommen, damit sich die Jungfische im Mädelelech möglichst ungestört entwickeln können.

Aktive Mitglieder des Meitinger Fischervereins und Maximilian Dietrich von der Fischfachberatung Schwaben präsentieren eine gefangene Nase, die bereits im Frühjahr 2021 laichreif sein dürfte. Bild: Peter Heider

Kieslaicher, strömungsliebende Fische und Wanderfische, wozu auch die Nase gehört, sind besonders bedroht. Ein Grund dafür ist der begradigte Flusslauf. Früher waren die Gewässer vielfach verästelt mit großen und kleinen Flussläufen, schnell und langsam fließend. Diese Struktur bot verschiedene Lebensräume für junge und ältere Fische und verschiedene Arten. Deshalb ist ein Nebengewässer wie der Mädelelech so wichtig, weil die Fische dort alle fünf sogenannte „Schlüsselhabitate“ vorfinden: Laichplätze, Bereiche, in denen Jungfische ungestört aufwachsen können, Zonen für erwachsene Fische, Lebensraum mit ausreichend Nahrung und schließlich Rückzugsgebiete bei Hochwasser oder vor fischfressenden Tieren.

Fischer sorgen für den Bestand

Die Meitinger Fischer kümmern sich um die Hege und Pflege des Fischbestands, sie besetzen Fische, sie kümmern sich um die Durchgängigkeit und sorgen dafür, dass die Fische ablaichen können. "Ohne Übertreibung kann man sagen, dass viele Fischarten ohne uns Fischer in vielen Gewässern schon ausgestorben wären", so der stellvertretende Vorsitzende Reinhard Reiter.





