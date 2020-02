04.02.2020

Gute Noten für die Neusässer Feuerwehren

Brandschutzexperte lobt die Arbeit der Stadt. Tiefgaragen bergen Gefahren

Von Tobias Karrer

Brandschutzexperte Stefan Rudolph lobt die Arbeit der Stadt Neusäß in seiner Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans von 2012. Vor allem beim Thema Truppenstärke setzte sich die Kreisstadt von anderen Kommunen, die er berät, ab. Bei vielen Feuerwehren sehe er in Zukunft erhebliche Probleme. „Ehrenamtliche zu finden, wird immer schwieriger“, betonte Rudolph in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Nicht so in Neusäß: „Sie sind hier Musterschüler.“ Er lobte vor allem die Werbe- und Imagekampagnen der Stadtfeuerwehren.

Das verfügbare Personal ist allerdings nur ein Punkt, den Rudolph erneut überprüft hat, um den Feuerwehrbedarfsplan zu aktualisieren. Wichtig ist auch die Zeit, die die jeweiligen Feuerwehren brauchen, um bei einem Brand in ihrem Ortsteil anzukommen.

Außerdem fließt die Ausstattung mit Fahrzeugen und Geräten in die Bewertung der Leistungsfähigkeit einer Truppe ein. Generell ist gesetzlich vorgegeben, dass nach Eingang eines Notrufs bei der Leitstelle nicht mehr als zehn Minuten vergehen dürfen, bevor erste Feuerwehrleute vor Ort sind. Trotz vieler positiver Faktoren gibt es noch Nachbesserungsbedarf: Tagsüber sind laut Rudolphs Analyse nicht alle Ortsteilfeuerwehren in der Lage, schnell genug mit ausreichend Personal am Einsatzort anzukommen - nachts ist das kein Problem.

Das sei zwar nicht dramatisch, aber trotzdem ein Punkt, an dem man ansetzten sollte. Es könnte zum Beispiel helfen, wenn städtische Angestellte bei der Feuerwehr engagiert sind, da sie die Kommune nicht für ihre Arbeitsstelle verlassen, tagsüber also verfügbar wären. „Früher sprach man noch vom Bauhoftrupp“, kommentierte Christian Rindsfüßer (SPD) im Anschluss an den Vortrag. Das Engagement bei der Feuerwehr zum Einstellungskriterium zu machen, gehe aber natürlich nicht, erklärte Rudolph. Umso wichtiger sei die Zusammenarbeit der einzelnen Ortsteilfeuerwehren. In Neusäß sei hier noch Luft nach oben. Ein weiterer Vorschlag in diesem Zusammenhang: Der Aufbau eines Freiwilligenmanagements. Der Experte regte an, eine Kraft bei der Stadt anzustellen, die vor allem für die Werbung und Information neuer Mitglieder in Unternehmen und Schulen zuständig ist. Diese Arbeit sei für berufstätige Ehrenamtliche kaum zu leisten, betonte er.

Positiv sah er, dass in Neusäß schon 12 Prozent der aktiven Feuerwehrleute Frauen sind. Auch hier komme Neusäß eine Art Vorreiterrolle zu, aber natürlich seien auch diese Zahlen noch ausbaufähig.

In Rudophs Analyse kommen Bestand und Begebenheiten zusammen. Er hat auch die Gegebenheiten in Neusäß neu analysiert. Im Vergleich zu 2012 habe sich nicht sonderlich viel verändert. Nach wie vor sei der Stadtteil Alt-Neusäß ein Schwerpunkt in der Gefahrenanalyse. Der Grund: viele Hochhäuser und eine dichte Wohnbebauung. Mögliche Großbrandlagen in einigen Wohnblocks könne die Feuerwehr Neusäß gar nicht ohne Hilfe bekämpfen, so der Experte.

Außerdem hat er eine neue Gefahr ausgemacht: Die vielen Tiefgaragen, die unter anderem auch auf dem Sailer-Areal neu gebaut werden sollen. Sie seien eine Herausforderung für die Feuerwehr und brächten automatisch ein höheres Gefahrenpotenzial mit sich, erklärte er in der Sitzung. Deshalb empfiehlt er dem Gemeinderat in seinem Bericht auch die Anschaffung eines Rollwagens mit einem Entlüftungsgerät, um bei Rauchentwicklung in unterirdischen Garagen angemessen reagieren zu können. Ansonsten hat er an der Ausstattung der Feuerwehren nicht viel zu bemängeln. Neben dem Belüftungswagen regt er einen neuen Mannschaftstransportwagen an, den alle acht Ortsteilfeuerwehren nutzen könnten.

Außerdem brauche Schlipsheim bald ein neues kleines Löschfahrzeug. Mit Blick in die fernere Zukunft empfahl Stefan Rudolph außerdem die vorausschauende Planung beim Thema Feuerwehrhäuser. Vor allem in den Ortsteilen genügen viele Garagen und Gerätehäuser schon jetzt nicht mehr den offiziellen Vorgaben. Häufig kommt hinzu, dass am aktuellen Standort kaum mehr Platz für Erweiterungen oder Anbauten ist. Der Experte empfahl dem Gremium deshalb, sich frühzeitig um die Anschaffung geeigneter Flächen zu kümmern und gegebenenfalls Flächennutzungspläne anzupassen.

