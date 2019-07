vor 25 Min.

Gute Noten, hohe Quoten

An Zusmarshausens Mittelschule feierten 45 Absolventen

Feierstunde an der Grund- und Mittelschule Zusmarshausen: 45 Schülerinnen und Schüler haben dort in diesem Schuljahr ihren Abschluss gemacht und Mittelschulabschluss, qualifizierten Abschluss oder Mittlere Reife abgelegt. Die Erfolgsquoten seien dabei sehr hoch gewesen, lobte Schulleiterin Daniela Wörle.

100 Prozent bestanden die Mittlere Reife, 78 Prozent erlangten den qualifizierten Abschluss und 90 Prozent legten einen erfolgreichen Mittelschulabschluss ab.

Für besonderes Aufsehen sorgte Rouliana Ahmad. Erst vor zwei Jahren kam sie aus Syrien nach Deutschland. Damals sprach sie kein Wort Deutsch. Doch an der Mittelschule in Zusmarshausen erwies sie sich rasch als wissbegierige und eifrige Schülerin. Der Lohn: Der beste „Quali“ des Jahrgangs mit der Note 1,6. Die in Streitheim wohnende junge Frau will nun weiter zur Schule gehen und in Zusmarshausen ihre Mittlere Reife machen, auch dieser Zweig wird an der Schule angeboten.

Fachschulen, Fachoberschule, eine Lehrstelle im Handwerk. Den jungen Absolventen stehen viele Möglichkeiten offen und die Allermeisten wissen bereits, wie es nach der Schulzeit für sie weiter geht. Bei der Feierstunde stand jedoch anderes im Mittelpunkt. Für den festlichen Rahmen dort sorgten die adrett gekleideten Absolventen und die Schulband der Mittelschule Zusmarshausen. „Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage“, ganz nach dem Motto von Paulchen Panther verabschiedete sich der langjährige Schülersprecher Michael Wanner auf liebenswerte Weise im Namen seiner Mitschüler und Mitschülerinnen.

Seinen Dank richtete er an die Schulleitung, an alle Lehrkräfte und Hausbediensteten. Vor allem aber an die Klassenlehrer Ingo Begemeier und besonders an Peter Baumann, der in den Ruhestand geht. Die Vertreter des Elternbeirates und der 1. Bürgermeister Uhl wünschten den Absolventen viel Glück und Mut für die Zukunft. (AL)

