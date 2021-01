vor 18 Min.

Guter Rat für Unternehmen der Region

Trotz der Corona-Pandemie soll die Beratung weitergehen. Was der Landkreis Augsburg und die Aktivsenioren anbieten.

Da es während der Corona-Pandemie weiter wichtig ist, seine Kontakte zu anderen Personen zu beschränken, haben sich der Landkreis Augsburg und die „Aktivsenioren Bayern“ dazu entschlossen, ihre Sprechtage telefonisch oder per Skype durchzuführen. Die nächsten Beratungen werden am Montag, 18. Januar, zwischen 14 und 16 Uhr stattfinden. Kleine und mittelständische Firmen sowie Existenzgründer haben auf diese Weise die Möglichkeit, sich kostenlos in Firmenangelegenheiten beraten zu lassen. Als Ansprechpartner steht Peter Staiger telefonisch unter 0821/481347 oder per Skype (Name: peterstaiger) zur Verfügung.

Das sind die Aktivsenioren im Landkreis Augsburg

Bei den Aktivsenioren Bayern haben sich im Ruhestand befindliche Unternehmer, Handwerksmeister, Industriemanager und Finanzexperten zu einem gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen. Ziel ist es, die in langjähriger beruflicher Praxis erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben. Die Aktivsenioren bieten Firmen und Existenzgründern ehrenamtliche Hilfe zur Selbsthilfe an.

Der Sprechtag dient der ersten Kontaktaufnahme zwischen Ratsuchendem und Verein. Eine Anmeldung zum Sprechtag ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt die Wirtschaftsförderin des Landkreises Augsburg, Martina Keßler, unter der Telefonnummer 0821/3102-2196.





