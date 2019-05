25.05.2019

Guter Stand bei Jungschützen

TSV Steppach freut sich über Nachwuchs

Mit derzeit elf Jugendlichen verzeichnen die Steppacher Schützen die höchste Neuanmeldungsrate im Gau Augsburg. Ihre Zielgenauigkeit stellten die jungen Schützen mit einem dritten Platz beim Schmuttertalpokal und einem zweiten Platz beim Zechpokal unter Beweis. Doch das war nicht das einzig erfreuliche Ergebnis bei der Jahreshauptversammlung der Schützenabteilung des TSV Steppach.

Bei der Gaumeisterschaft qualifizierte sich Angelika Baumann als Gaumeisterin für die schwäbische und die bayerische Meisterschaft. Bei der bayerischen Seniorenmeisterschaft gewannen Uschi Heuchler den zweiten Platz und Claudia Wanner den dritten Platz. Zudem konnten sich die beiden Schützenmannschaften des TSV Steppach in der vergangenen Rundenwettkampfsaison in der Disziplin Luftgewehr Auflage in der Gauoberliga erfolgreich behaupten. Die erste Mannschaft belegte den zweiten Platz, die zweite Mannschaft den dritten Platz.

Bei der Jahreshauptversammlung blickten die Schützen nicht nur auf Erfolge im vergangenen Jahr zurück, es standen auch Neuwahlen an. Die Mitglieder ernannten Christian Ottlik erneut zum Ersten Schützenmeister. Andrea Seibold bleibt Schriftführerin, Gerhard Heuchler Waffenwart. Veranstaltungsleiterin ist Uschi Heuchler, Dieter Kröner engagiert sich weiterhin als zweiter Sportleiter. Neu ins Team kam Sebastian Wanner als zweiter Jugendleiter. Die Schützenabteilung besteht seit 65 Jahren. Claudia Wanner wurde für fünf Jahre, Dieter Kröner für zehn Jahre, Herta Schuld und Martin Schlosser für 20 Jahre und Andrea Seibold für 25 Jahre Engagement im Verein geehrt. (AL)

