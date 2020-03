Gutes Finanzpolster: Das sind Weldens teuerste Projekte

Plus Eine Neuverschuldung ist heuer nicht notwendig. Der Schuldenstand verringert sich auf 1,6 Millionen. Dies sind die teuersten Projekte.

Der Marktgemeinderat Welden hat den Haushaltsplan für das laufende Jahr mit einem Gesamtvolumen von 18,28 Millionen Euro aufgestellt. Anfang Februar hatte zunächst der Haupt- und Finanzausschuss über den Haushalt 2020 beraten. Am Dienstag stimmten die Marktgemeinderäte einstimmig diesem Vorschlag zu.

Bereits 2019 sprach man von einem Rekordjahr und auch dieses Jahr kann es aufgrund des Investitionsvolumens nochmals getoppt werden. Diese gute Entwicklung sorgt dafür, dass weiterhin Investitionen zur Weiterentwicklung der Marktgemeinde möglich sind. Dies wirke sich positiv auf die Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse aus, schaffe gute Voraussetzungen für die Zukunft und trage zur Attraktivität der Gemeinde bei, berichtete Bergmeir.

„Ein gutes Maß an Bewegungsfreiheit“

„Gerade die interkommunalen Projekte mit dem Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster, wie beispielsweise die Musikschule, die Nachbarschaftshilfe und hoffentlich auch das Naturfreibad werden sich in der Region nachhaltig positiv bemerkbar machen und sie voranbringen.“ Der Haushalt sei solide aufgestellt, er biete „ein gutes Maß an Bewegungsfreiheit“, bewertete Kämmerer Günther Tauber die Lage.

Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 10,79 Millionen Euro. Neben Zuschüssen für Vereine (Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren in Reutern und Welden), einem Glasfaseranschluss für das Rathaus sei auch Geld zur Sanierung der Grund- und Mittelschule vorhanden, Die dritte und somit letzte Rate für den Ausbau der Staatsstraße 2032 kann bezahlt werden. Eingeplant im Budget sind die Erschließung des Gewerbegebietes „Haldenloh III“ sowie Landschaftsbaumaßnahmen im Baugebiet „Reutern – nördlich der Weldener Straße. Auch soll der Hochwasserschutz weiter verbessert werden.

Im Verwaltungshaushalt, der mit rund 7,49 Millionen abschließt, lagen die größten Steigerungen der Ausgaben zum einen in der Kindertagesbetreuung (geplant ist die Übernahme des Waldkindergartens in die gemeindliche Trägerschaft) und zum anderen in den Straßenbau, da Wert auf eine gut ausgebaute Infrastruktur gelegt wird. Positiv zu bewerten sei die gute Entwicklung der Gewerbesteuer.

Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich

Zur Finanzierung des Haushalts ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Schuldenstand wird sich um etwa 13,5 Prozent auf 1,60 Millionen Euro zum Ende des Jahres hin vermindern. Damit beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtlich auf 420 Euro und liegt damit rund 153 Euro unter dem landesweiten Durchschnitt von Gemeinden vergleichbarer Größe. Kreditähnliche Verpflichtungen bei BayernGrund bestehen nur noch für die restliche Erschließung des Baugebiets in Reutern, die noch heuer zum Abschluss kommt. Der derzeitige Kassenbestand beträgt etwa 800.000 Euro, wobei noch Zuwendungen für bereits durchgeführte Baumaßnahmen (Kernwegenetz und Treppe Theklasteig) in Höhe von 645.000 Euro und Erlösen aus bereits getätigten Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Haldenloh III in Höhe von 253.055 hinzukommen. „Somit können wir derzeit über rund 1,7 Millionen Euro verfügen“, sagte Bergmeir.

Weniger erfreulich hingegen ist die Erhöhung der Kreisumlage, die erstmals die Zwei-Millionen-Euro-Grenze überschritten hat. Eine gewisse Skepsis räumte Stefan Kiening (BGM) ein. Sollten die Verkaufserlöse aus dem geplanten Baugebiet Welden West wegfallen, weil das Bauvorhaben nicht zustande käme, werden dann auch der Hochwasserdamm und die Finanzierung für das Naturfreibad wackeln? Bergmeir geht davon aus, dass bei den entsprechenden Zuschüssen für den Damm ohne Berücksichtigung des Baugebiets Welden West die Vorhaben realisiert werden können. Er habe daher keine großen Bedenken.

Gesamthaushaltsvolumen in 30 Jahren liegt bei 211 Millionen Euro

Bergmeir betonte, dass mit den Investitionen, die in diesem Haushalt berücksichtigt sind, die Gemeinde weiter auf einem guten Weg sei, um die Attraktivität der Gemeinde nachhaltig zu stärken. Eine interessante Entwicklung des Haushaltsvolumens von 1990 bis zum Ende der Legislaturperiode von Bürgermeister Bergmeir hatte Günther Tauber aufgezeigt. Das Gesamthaushaltsvolumen, das in 30 Jahren beschlossen wurde, liegt bei 211 Millionen Euro. Dies teilt sich auf in 124 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 87 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Unzählige Maßnahmen sind in dieser Zeit umgesetzt worden, auf die Tauber nicht mehr im einzelnen ist, weil sie „den Rahmen sprengen würden“, wie er sagte.

