00:31 Uhr

Gymnasiumspläne durchgewinkt

Der Gersthofer Bauausschuss stimmt dem Neubau für 1350 Schüler auf dem bisherigen Volksfestplatz zu

Von Gerald Lindner

Der Landkreis Augsburg kann das neue Paul-Klee-Gymnasium auf dem Gersthofer Festplatz errichten – zumindest, wenn es nach dem Gersthofer Bauausschuss geht. Einstimmig billigte das Gremium die Baupläne. Allerdings gab’s noch Diskussionen um Stellplätze.

Als Ersatz des in die Jahre gekommenen Paul-Klee-Gymnasiumsgebäude aus den 1970er-Jahren soll, wie berichtet, auf dem heutigen Festplatz ein neues Schulgebäude mit Aula, Schulmensa mit Vollküche, Dreifachsporthalle und Tiefgarage entstehen.

Die Schule ist als fünfzügiges Gymnasium für G9 für maximal 1350 Schüler und 100 Lehrkräfte ausgelegt. Heute werden im Gersthofer Gymnasium nach Angaben des neuen Schulleiters Christian Engel circa 780 Schüler von rund 80 Lehrkräften unterrichtet. Der Neubau wird 47 Klassenzimmer umfassen.

Die Sporthalle und die Aula sollen auch für außerschulische Veranstaltungen genutzt werden. Um die umliegenden Straßen nicht noch mehr zu verstopfen, werden 118 Stellplätze errichtet, darunter 99 in einer Tiefgarage. Die Kosten für den Gymnasiumsneubau werden derzeit auf rund 73 Millionen geschätzt.

Michael Schmid (W.I.R.) erinnerte daran, dass beim Bau der Moschee auf der Ostseite der Augsburger Straße eine Vereinbarung mit der Türkisch-Islamischen Gemeinde geschlossen wurde, welche einen Teil des Festplatzes als Parkplätze für Moscheebesucher anerkennt. „Wo sollen diese Parkplätze liegen, wenn dort das neue Gymnasium steht?“, so Schmid. Stadtbaumeister Roland Schmidt versicherte: „Wir suchen nach einer Lösung. Die Vereinbarung läuft in drei Jahren ohnehin aus.“ Das Problem sei aber nicht so groß: „In der Moschee ist vor allem am Freitag und Samstag, also außerhalb der Unterrichtszeiten, Betrieb. Da stehen Schulparkplätze zur Verfügung.“

Peter Schönfelder (SPD/Grüne) war enttäuscht, dass das Sportgelände auf der Westseite der Tiefenbacherstraße nicht unterirdisch an die Tiefgarage angeschlossen werden soll. „Das würde die Sicherheit der Schüler erhöhen, welche die Straße dann nicht mehr überqueren müssen“, betonte er. Dieser Vorschlag wurde laut Roland Schmidt mit dem Landratsamt Augsburg diskutiert, „aber von Verwaltungsseite her abgelehnt“.

Bürgermeister Wörle appellierte an die Kreisräte aus Gersthofen: „Sie können das ja im Kreistag in Ihren Fraktionen zum Thema machen und dann eine politische Entscheidung treffen.“

