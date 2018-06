28.06.2018

Gymnastik mit dem Knopf im Ohr

Neue Idee: Wasserdichte Kopfhörer machen unabhängig bei Aquafitness

Gymnastik im Wasser ist beliebt und bekannt, doch dieser Kurs hat eine Besonderheit: wasserdichte Kopfhörer, die mehr Freiheit im Aquafitness versprechen. Das Alter ist nicht entscheidend, einzige Voraussetzung ist, dass man schwimmen kann.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitssportverein Augsburg leitet Birgit Schmid, promovierte Diplomsportlehrerin und Expertin für Aqua-in, den Einführungskurs am Samstag, 7. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr im Steppacher Hallenbad.„Das Angebot ist vor allem an diejenigen gerichtet, die nicht immer oder nicht nur an den üblichen Aquafitnesskursen teilnehmen können oder möchten“, sagt Schmid. Diese fänden nämlich meist nur zu fixen Zeiten in Hallenbädern statt, die wiederum nur saisonal geöffnet haben. Die Trainingseinheiten würden für eine Gruppe gestaltet, sodass individuelle Wünsche schwierig umzusetzen seien. Dagegen befähigen die wasserdichten Kopfhörer mit Traineranleitungen und Musik die Teilnehmer dazu, unabhängig von Ort, Zeit, Gruppe und Trainer die Übungen selbstständig durchzuführen. Um eine simple Durchführung zu garantieren, wurde die Vielfalt an Übungen im Aquafitnessbereich mit sieben Kernübungen neu aufbereitet. Zusätzlich ist das Wasser gedanklich in drei Ebenen aufgeteilt. Durch die Kombination der Kernübungen mit den Ebenen bleibt das Training abwechslungsreich.

„Nach Ende der Einführung sollen alle Teilnehmer mit dem Aqua- in-Konzept und der Nutzung der Kopfhörer vertraut sein, um im Alleingang mit dem effektiven und flexiblen Präventionsprogramm weitermachen zu können“, meint Schmid. (herbi)

Der Einführungstermin ist kostenlos. Nachfragen bei Birgit Schmid unter Telefon 0821/483012 oder Handy: 0177/2155379.

Themen Folgen