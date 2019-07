vor 17 Min.

Hackschnitzelheizung überzeugt die Gemeinderäte

In Kutzenhausen entschied sich der Rat nun einstimmig für eine Hackschnitzelheizung

Welches Heizungskonzept sollen die Gebäude auf dem ehemaligen Raiffeisengelände erhalten? Mit diesem Thema befassten sich die Gemeinderäte, Roland Golly vom gleichnamigen Planungsbüro stellte drei Varianten vor. Am Ende überzeugte eine Hackschnitzelheizung für Bauhof, Feuerwehrhaus und Raiffeisengebäude.

Mehrere Varianten seien von ihm geprüft und berechnet worden, teilte Golly mit. Die Kalkulation umfasste sowohl den Bau der Heizzentrale und den Einbau der Heizungsinstallation als auch die Verteilung und die Sanitär- und Lufttechnik mit den voraussichtlichen Energiekosten der nächsten zehn Jahre. Am teuersten für Bau und Betrieb erweise sich die Wärmepumpe. Diese Variante sei deshalb von ihm nicht weiter untersucht worden. Für eine Gas-Brennwerttherme setzte der Planer Kosten in Höhe von 434800 Euro, für eine Pelletheizung 483900 und eine Hackgutheizung 474600 Euro an.

Die Fahrzeughalle des geplanten Feuerwehrhauses soll mittels einer Fußbodenheizung beheizt werden, die Fahrzeughalle des Bauhofs über Deckenstrahlplatten. Für die übrigen Räumlichkeiten in Feuerwehrhaus und Bauhof schlug Golly eine Fußbodenheizung vor, für das ehemalige Raiffeisengebäude dagegen Heizkörper. Die Warmwassererzeugung soll dezentral über Durchlauferhitzer erfolgen.

Die Investitionskosten für die Wärmezentrale seien bei der Gas-Brennwerttherme am geringsten, allerdings erfülle diese nicht die Vorgaben der Energieeinsparverordnung, sodass zusätzlich eine Anlage für regenerative Energien, beispielsweise Photovoltaik, mit eingebaut werden müsse. Für innen liegende Räume und Toilette sei eine Lüftungsanlage vorgesehen, für die Fahrzeughalle eine Abgasabsauganlage. Die Kosten bezifferte der Fachmann auf 68000 beziehungsweise 25000 Euro. Für den Bau einer Hackschnitzel- oder Hackgutanlage könnten laut Golly möglicherweise auch Fördermittel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) generiert werden.

Nach eingehender Diskussion entschied sich das Gremium - das diesmal nur aus acht Mitgliedern bestand - einstimmig, die Gebäude auf dem früheren Raiffeisengelände mit Hackschnitzel zu beheizen.

Neben dem Heizungskonzept galt es, noch über zwei Zuschussanträge abzustimmen. Zum einen will die Harmoniemusik Maingründel im Garten des Musikheims eine Garage mit Lagerraum errichten. Hintergrund: Der Verein hatte zum Transport seiner Tonanlage und der Instrumente bislang einen Anhänger benutzt, der auf einem fremden Privatgrundstück abgestellt war. Dies sei jedoch nur eine Übergangslösung gewesen. Für die voraussichtlichen Baukosten in Höhe von rund 60000 Euro bat die Harmoniemusik deshalb um einen Zuschuss.

Der Beschluss fiel diplomatisch aus. Eine Bezuschussung der Maßnahme werde in Aussicht gestellt, hieß es. Auf eine bestimmte Höhe legte sich der Gemeinderat allerdings noch nicht fest.

Darüber hinaus lagen der Gemeindeverwaltung drei Zuschussanträge der freiwilligen Feuerwehr Kutzenhausen vor, nämlich für eine Vereinsfahne plus Fahnenstange, ein Banner zur Mitgliederwerbung sowie ein Ledertragegurt zur Vereinsfahne. Für alle drei Investitionen machte der Gemeinderat nach den Vereinsförderrichtlinien 15 Prozent der Gesamtkosten locker, in diesem Fall rund 600 Euro. (rusi)

