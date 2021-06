20-Jähriger kracht bei Häder gegen einen Baum

Aus Unachtsamkeit kommt ein junger Mann bei Häder plötzlich von der Straße ab. Er hat jedoch Glück und wird nur leicht verletzt.

Glück im Unglück hat ein 20-Jähriger bei einem Unfall in Häder gehabt. Der junge Mann war mit seinem Transporter gegen einen Baum gekracht.

Mit seinem Lieferwagen fuhr der junge Mann am Mittwoch um 2.30 Uhr auf der Kreisstraße A1 von Häder in Richtung Agawang. Aufgrund von Unachtsamkeit kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise verletzte sich der 20-Jährige laut Polizei aufgrund der geringen Aufprallgeschwindigkeit nur leicht. An seinem Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (thia)